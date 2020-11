DESDE DONDE me siento cada día a deleitar un buen café, puedo observar diariamente, el puente de La Misericordia, el monte del Paraíso, la ría de mi ciudad y las gentes en su ir y venir de sus quehaceres.

Puedo observar, como a pesar de esta maldita pandemia, las personas siguen con sus vidas, peor que antes y con mas dificultades, pero siempre con la esperanza de algún día volver a la normalidad real de siempre.

Por eso, al escuchar y leer lo que dijo nuestro presidente de esta nuestra España, decirlo tan cruel y tácito, me ha sorprendido y mucho. Fue como algo, que nunca pensé diría, “estáis sufriendo un duro golpe económico sin precedentes” no dijo, estamos, no, ESTÁIS. Esto ha sido un claro signo de que tanto él, como su gobierno y socios, no lo están sintiendo, como nosotros, los españolitos normales. Ellos ni lo sufren, ni lo sienten ni padecen. Parece como si estuviera hablando, de algo muy lejano, que no fuera con este país y sus gentes, como si todo, le importa un pito. Todo esto, lo ha dicho sin sonrojarse y con una sonrisa socarrona, como es costumbre en él, no padece cuando dice esto, ni se le nota el menor atisbo de incertidumbre ni nada de nada. Esto no va con él, ni con sus socios y demás amiguetes del gobierno.

Este lunes ha comenzado el TOQUE DE QUEDA, como si de una guerra hablásemos, en toda España. Y al parecer, durara en principio, unos seis meses. ¿esto será bueno, será conveniente, será una buena medida para salvaguardar nuestra salud? O, simplemente será una cortina de humo, ¿para otros fines muy distintos? No lo digo yo, ni lo pienso yo. En la calle se comenta, se dice y se rumorea, que esto no es para salvaguardar, nuestra salud, sino, para otros fines de carácter político.

En ningún momento, deseo ni quiero, crear una alarma social, solo recojo el sentir de las personas con las que hablo, o que escucho en tertulias normales, de personas de todas las ideas políticas. En ningún momento, son teoría de la conspiración, ni nada parecido, solo son, cosas que se escuchan en cualquier parte, de este nuestro país, es el sentir general, de una gran mayoría de españoles, que así lo expresan y dicen.

Quiero pensar, que solo ha sido un error, quizá un mal momento o, quizá, una equivocación normal y corriente. Algunas veces me dicen que creo mucho en las personas, sí, es así, siempre creo en el ser humano, pero la verdad, he recibido muchos golpes por esta manía mía, de creer en el ser humano. Ojalá no me equivoque y esto sea lo que dice tanta gente, una maniobra política, para ocultar o, hacer algo que no se atreven a hacer, entonces con el toque de queda, pueden hacerlo mejor y, sin problemas. Ya sé que suena como un trabalenguas, pero muchas veces, las cosas, no son lo que parecen, o, parecen lo que no son. De todos modos, ojalá las personas de mas edad, no estén en lo cierto y esto solo sea una medida para salvaguardar nuestra salud, no para implantar una república bananera como en Venezuela.

Mientras pueda, acudiré cada día, a tomar mi buen café, seguir viendo mi puente y poder hablar con mis vecinos y amigos, ojalá esto dentro de unos meses, solo sea un mal recuerdo y podamos volver, a nuestra cotidiana vida, pero sin mascarillas y, la economía resurja y todos trabajemos, para levantar este nuestro maravilloso país, que es España. Quiero pensar, que todas estas cábalas, solo sean eso, cábalas y no, una realidad de nada malo, esperemos que si alguien, tiene la mala idea de querer hacer eso de implantar un régimen totalitario, solo sea eso, una idea que nunca pueda llevar a cabo.