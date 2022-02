Construir sobre un lugar acertado permanece como referencia con un nombre aceptado por todos. Construir edificios de gran belleza, acertado estilo e ideas materializadas provoca ante la mirada una mezcla de asombro y de curiosidad. No sólo llega ir a ver en directo esa fachada con sus detalles; además queremos saber de ella : su historia y su génesis. Me refiero al impactante edificio del convento de Santa Clara de Vila do Conde con su pleno diseño de poder y distancia en todos los sentidos. Impresiona en lo alto el elefante, símbolo de la castidad, con una esbelta figura femenina. Símbolo y bulto pétreo destilan pensamiento y aprobación visual.

La percepción atenta me lleva a descubrir que no es un convento cualquiera : se trata de un palacio conventual. Más esta preciosidad pétrea, esta fachada esplendorosa , este impacto labrado conlleva las huellas de una especie de cárcel al ostentar rejas en todas sus ventanas . Prisión de lujo que sella entre los barrotes historias de ansiedad y de anhelos, de soledad y de terrible equivocación, sobre todo cuando el fin de una vocación revela una condena en vida, entre penalidades, y sin haber cometido esas monjas delito alguno. Obedientes o víctimas de una clase social metida entre el poder, el rango, la obediencia, la vocación y la etiqueta, lo que queda ahora de ello es una inmensa fortaleza palaciega y decorada, que adorna el paisaje y se refleja como un espejo del tiempo entre las apuradas aguas del río Ave. Ladeada y en compañía segura se encuentra la iglesia gótica y su claustro. Sabemos cómo se encontraba gracias a a los perfectos clichés de Marques Abreu, que ilustran el documentado estudio de Mons. J. Augusto Ferreira “Os túmulos de Santa Clara de Villa do Conde “ (1925 ).

Tengo que expresar que casi todas estas fotos exponen ruinas por abandono miserable ; pero tuve una alegría pues desde hace décadas ese abandono cedió a una adecuada restauración, y ahora puede contemplarse tanto la iglesia y su recinto, y el palacio-convento también , como una entidad bien reconstituida: destellan en su integridad, se colocó piedra sobre piedra ( antes caídas ), se le dio escenario y grandeza, integridad y forma, a lo que antes eran caídas melancolías entre la piedra labrada abandonada y olvidada. El recinto rezuma un discreto respeto por la historia. Contemplar lo que se conserva arriba es una recreación absoluta. Una explicación sobre el aspecto de palacio del convento pudiera provenir, aparte otras causas, del hecho de que todas las abadesas trienales provenían de familias nobles, con Casa conocida.

PRESENCIA DEL MANUELINO. La iglesia matriz de Vila do Conde participa de una manera espléndida del Manuelino portugués. Dentro del estilo, del canon y de las formas, en repetición uniformada, surgen sin embargo aspectos y elementos arquitectónicos o escultóricos que aportan a esta construcción novedades, mínimas o máximas : particularidades con aciertos que las elevan a una entidad relevante y única. Este es el secreto de la compleja emanación que despide esta mole constructiva. Se da por ello una serie de procesos : contemplación, inquisición, descubrimiento, erudición, análisis, y la explicación docente o el comentario en la visita.

La obra de la iglesia fue costeada exclusivamente a costa del pueblo. En 1502 una comisión le pidió al rey D. Manuel su intervención para la construcción y él expidió una Carta regia. El altar de la capilla de Nossa Senhora dos Marinheiros rezuma devoción, lirismo y entrega confiada al ostentar la imagen de la Virgen el ex-voto marinero de un barco. Hermosura vieja junto a la penetrante luz de la ventana.

LOS TÚMULOS DE SANTA CLARA. La especificidad fundacional reside en los túmulos de Santa Clara. Quienes fundaron el convento y lo financiaron quisieron estar presentes, de alguna manera, en el edificio producto de su acto creativo. Estar presentes para siempre. La manera más directa sería en los túmulos donde yacerían sus cuerpos... debidamente tratados. Aquí el arte colabora con la importancia social, y también por ser benefactores, de los personajes. Viene entonces el programa iconográfico, y con él la colocación de sus escudos y epitafios breves, pero llenos de significado. Apellidos sonoros, de antigüedad acreditada, van apareciendo por los lados del túmulo. Ángeles protectores, personajes y escenas evangélicas y perros que simbolizan fidelidad, la permanencia que hace compañía, aparecen colocados en los lados del túmulo. D. Affonso Sanches y su mujer D. Thereza Martins son los fundadores del convento en 1318. También D. Fernando de Menezes y su mujer D. Brites de Andrade fueron protectores del convento. Aquí, como en los otros, motivo y derecho van unidos; aparte de ser el cumplimiento de una moda de la época. Incluyo también una sana vanidad, como una correcta motivación psicológica a tener una ilusión, e ímpetu, para seguir funcionando por la vida. Ante lo visto por mí allí y expuesto ahora desarrollo las siguientes reflexiones: la cuestión de si estarían o no a la altura de su rango y de su cargo; la cuestión de si su religiosidad estaría acompañada o no de un bien obrar ético ; la consideración de si su gobierno y su legado estaría o no a la altura de la obra de arte dentro de la que yacen ; la consideración de si sus blasones, la hermosa Heráldica portuguesa, manifestase con elocuencia sus aciertos y su aceptación popular; o de otra manera: si esos blasones expresan con plena verdad una vida con mérito pero también con méritos. O sea, si el sobresalir genealógico estuviese a la par con un destacar genético, en cualesquiera de los aspectos de la vida. Al margen de todo, lo que quedó es un silencio labrado unido a un “aroma” de época, en espera de otros siglos después de haber pasado, ya, muchos siglos.

TERRITORIOS CERCANOS. Los alrededores de Vila do Conde también son muy interesantes. Siendo núcleos independientes representan igualmente, de algún modo, la localidad conventual : la remiten porque para llegar a cada fregresía es necesario atravesar el puente, si se va en dirección norte--sur. Tenemos la iglesia románica de San Christovâo de Río Mau: abundan documentadas monografías sobre ella. Es un edificio --referencia dentro del patrimonio románico portugués. Igualmente nos encontramos Azurara do Minho, en fino estilo manuelino. Igual que la de Vila do Conde ostenta en la torre--campanario un balcón saliente, apto tanto para bendecir (un Domingo de Ramos, por ejemplo ), como para predicar ( en Nossa Senhora d´ Assumpçâo , por ejemplo ). Sin necesidad de salir de la villa, plagada de rincones densos, tenemos la presencia de una maravilla : el largo acueducto, encargado otrora de llevar el agua al monasterio y alimentar el chafarís que aún se conserva. Contaba inicialmente con 999 arcos. Por lo que sé todavía no era conocido el principio del equilibrio de los líquidos en vasos comunicantes. Sorpresas múltiples y recetas con sabores múltiples nos aguardan en Vila do Conde.