Walt disney pospone de nuevo sus estrenos

Walt Disney Studios ha vuelto a posponer algunos de sus estrenos más importantes de cara a los próximos meses. Entre ellos Viuda Negra, que pasa del 6 de noviembre de 2020 al 7 de mayo de 2021; Eternals, prevista anteriormente para el 12 de febrero de 2021 y fechada ahora el 5 de noviembre de 2021; o Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, que se retrasa del 7 de mayo de 2021 al 9 de julio de 2021.

Fuera del UCM tenemos Muerte en el Nilo, que cambia del 23 de octubre de 2020 al 18 de diciembre de 2020, The Empty Man, cuyo estreno se adelante del 4 de diciembre al 23 de octubre de este año; Deep Water, que se retrasa del 13 de noviembre de 2020 al 13 de agosto de 2021; West Side Story, con un retraso de todo un año pasando del 18 de diciembre de 2020 al 10 de diciembre de 2021; o The King’s Man: La primera misión, que pasa del 26 de febrero de 2021 al 12 de febrero del mismo año.

Respecto a sus nuevos rivales, Eternals tendrá que enfrentarse a Clifford the Big Red Dog de Paramount Pictures, el biopic de Elvis Presley y la nueva secuela sin título del Spider-Man’ de Sony. Por su parte Muerte en el Nilo se enfrentará a Coming 2 America de Paramount y a Dune de Warner Bros., mientras que Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings se enfrentará a The Forever Purge de Universal y The King’s Man: La primera misión abrirá frente a Marry Me, también de Universal, y The United States vs. Billie Holiday de Paramount.

2020 será por tanto el primer año sin ninguna película perteneciente al UCM desde 2009.

Por otra parte, dos años después del anuncio de que Steven Spielberg y su Amblin Television desarrollarían una adaptación televisiva del aclamado clásico de Akira Kurosawa de 1950, Rashomon, el estudio ha revelado que se ha asociado con HBO Max para desarrollar el proyecto. Recordemos que Spielberg ya participó en la producción de la película de 1990, Los Sueños de Akira Kurosawa.

Basada en el cuento corto de 1922 In A Grove de RyūNosuke Akutagawa, la película original transcurre en el siglo XI y en ella, en Kioto, bajo las puertas del derruido templo de Rashomon, se guarecen de la torrencial lluvia un leñador (Takeshi Shimura) , un sacerdote budista (Minoru Chiaki) y un peregrino (Kichijiro Ueda) . Los tres discuten sobre el juicio a un bandido, acusado de haber dado muerte a un señor feudal y violado a su esposa. Los detalles del crimen son narrados desde el punto de vista del bandido, de la mujer, del señor feudal –con la ayuda de un médium– y del leñador, único testigo de los hechos.

El film que abrió el cine japonés a los mercados internacionales es una extraña fábula medieval que plantea los frágiles límites que separan la realidad de sus apariencias. Resuelta con el estilo propio de su director, un tono solemne que nunca llega a la ampulosidad, consigue fascinar con sus imágenes y apasionar por sus implicaciones morales. En 1964, Ritt dirigió un remake bastante inferior: Cuatro confesiones.

La nueva versión ampliará el enfoque para ofrecer diez puntos de vista diferentes, uno por cada episodio. El espectador únicamente unirá las piezas que llevan a la verdad del misterio una vez hayan visto cada una de las historias.