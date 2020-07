“A nosa sociedade leva xa once anos sen percibir a existencia dun Goberno galego”

Na pasada lexislatura o espazo rupturista logrou convertirse na segunda forza política en Galicia. Con todo o acontecido e catro anos despois, estariamos errados ao considerar que ese capital social e político desbotouse?

Afortunadamente, ese capital non pertence aos partidos senón que está na sociedade galega. Eu son da opinión, xa o era en 2014 e 2015 cando pensábamos nestas ferramentas que montamos, que a sociedade galega é unha sociedade moi avanzada, na que unha meirande parte quere cambios e transformacións progresistas e de esquerdas realmente importantes. Ese capital continúa estando na sociedade, e creo por aterralo no momento actual que as posibilidades de cambio político están intactas en Galicia sempre e cando se active o voto progresista e o día 12 de xullo acuda ás urnas.

O noso espazo político viviu un proceso de maduración moi rápido en só catro anos e agora mesmo estamos nun momento de asentamento, un proceso no que estamos sentados no Consello de Ministros, somos a única forza política galega que ocupa ese espazo en máis de setenta anos. Creo ademais que a presenza dunha ministra de Galicia En Común, Yolanda Díaz, de forma consensuada enténdese como o elemento fundamental para facer das políticas públicas realmente de esquerdas e de compromiso coa maioría social. Neste momento este espazo é absolutamente clave para o cambio político no noso país, entre outras cousas, porque estámonos disputando escanos co PPdeG, polo que creo que si somos capaces de activar o voto transformador deste país para Galicia en Común vai a haber cambio político o domingo.

A presenza no Goberno estatal, fixo en parte que o espazo tivese cando menos que modular o seu discurso en determinadas cuestións como a derogación da reforma laboral ou na comisión de investigacion a Felipe González polos GAL. Considera que esta situación, mais alá dos enormes acertos dalgúns dos seus ministros, pode restarlle credibilidade á hora de ser a unica formacion disposta a impugnar o estado das cousas?

Eu creo que non modulamos en absoluto o noso discurso, é máis, eu creo que aterramos o noso discurso en medidas lexislativas que cambian a vida da xente. Creo que medidas como a subida do SMI a 950€, o inicio da derogación da reforma laboral do PP ou outras moitas, van ao elemento fundamental que preocupa á xente que é cambiar as condicións materiais de existencia da cidadanía.

Polo demais, nós afortunadamente no proceso de maduración tamén tivemos que entender que nós podemos aplicar as políticas públicas en función do peso que nos da a cidadanía. A min encantaríame estar gobernando no Goberno do Estado con maioría absoluta ou cun peso maior do que temos. Considero que co 30% do peso no Goberno que temos, estamos orientando as políticas públicas cara unha defensa inquebrantable das maiorías sociais, nun momento ademais de contraofensiva conservadora.

No debate que vimos a pasada semana na TVG e case dende o inicio da campaña pulou vostede por visibilizar a existencia dunha alternativa tripartita ao PP. Unha voz que tivo un claro eco nos socialistas pero non no BNG. Cre que no caso de que Núñez Feijóo nom acade a maioría absoluta o entendemento entre as tres forzas será unha tarefa sinxela?

Estou convencido de que si, porque o conxunto de forzas de esquerda do noso país sabe perfectamente a responsabilidade histórica que temos. Dicía antes que estamos nun momento de enorme contraofensiva da extrema dereita e da dereita máis neoliberal e conservadora; pero ademais estamos agora nun momento, despois do coronavirus, no que a cidadanía segue pensando en utopías pero pensa fundamentalmente en horizontes de certeza, polo tanto non me cabe ningún tipo de dúbida de que máis alá da táctica electoral de cadaquen, que pode ser lexítima; tanto Ana como Gonzalo, tanto BNG como PsdeG saben que o goberno que temos que construír o día 13 ten que dar certezas, entre outras cousas, porque os cambios políticos que require Galicia non son coxunturais nin estéticos, senón que son cambios profundos e estruturais: na economía, na sociedade, no modelo produtivo do noso país. Para iso necesitamos un goberno cunha base parlamentaria sólida e cunha filosofía que interpele á cidadanía galega e lle ofreza certezas, do mesmo xeito que creo está ofrecendo o Goberno de coalición a nivel estatal.

Neste momento, que resulta máis prioritario para a súa coalición: a blindaxe dos servizos públicos ou a intervención da industria? Cal sería a primeira medida a por enriba da mesa o 13 de xullo?

Creo que hai unha cuestión que é de axenda, que ten un límite que é o 24 deste mes, que é a de solventar a situación da factoría de Alcoa na Mariña. Neste senso, unha das primeiras medidas que debe poñer sobre a mesa un Goberno galego, no que estea Galicia en Común, é que a Xunta vai intervir en resolver a situación da planta, e polo tanto vai a apostar decididamente por unha intervención pública da Xunta de forma conxunta con outras administracións.

Polo demais, hai un montón de medidas que son absolutamente fundamentais, como garantir o dereito á vivenda para a xente moza, para o que levamos un paquete de medidas co gallo de que todos os menores de 35 anos se poidan emancipar pola vía do alugueiro, ou de cara ao vindeiro curso escolar e universitario sería fundamental que unha das medidas que asináramos fose un claro compromiso coa educación pública do noso país. Isto iría pola vía de asegurar que a educación de 0 a 3 anos é gratuíta, de igual modo que as taxas universitarias, así como baixar as ratios de alumnos por profesor na educación do noso país.

É imposible pasar por alto a pandemia. Que houbera feito distinto Antón Gómez Reino como presidente da Xunta na xestión da pandemia?

Sobre todo houbera feito. Un dos grandes problemas que tivemos co Goberno de Alberto Núñez Feijóo é que non exerceu nin a primeira das súas competencias. Se comparamos con outros gobernos autonómicos, vemos que independentemente da súa cor política exprimiron as súas competencias. Lanzaron medidas de axuda aos autónomos, lanzaron medidas de apoio ao sector primario, ás familias, á economía... Un Goberno galego con nós tería feito medidas de apoio á economía das familias galegas. En segundo lugar, eu tería consensuado si ou si o conxunto das medidas coas diferentes forzas políticas do país, ou cando menos coa maioría. E en terceiro lugar, unha sociedade democrática debe ter medios públicos independentes sobre todo no que ten que ver co Goberno. Polo tanto, eu non tería empregado os medios de comunicación públicos como unha extensión do Goberno, ou unha Consellería de Propaganda, senón que tería traballado previamente para que os medios do noso país informaran con transparencia ao noso país do que estaba acontecendo neses días.

Considera preciso avanzar no marco competencial que non cambiou nos derradeiros 11 anos?

Sen dúbida que é necesario avanzar, pero bueno, creo que en primeiro lugar é necesario exercer aquelas coas que xa contamos. Insisto, porque creo que levamos 10 anos nos que a sociedade galega non percibe a existencia dun Goberno galego. Nós dicímolo moitas veces, dun xeito que podería semellar retórica pero é real: ‘Alguén pode dicir un proxecto ou unha iniciativa lexislativa durante os 11 anos de goberno de Feijóo que cambiara a vida da xente?’. Creo que non. Polo tanto, en primeiro lugar exercer competencias. En segundo lugar, claro que hai que profundizar no marco competencial do autogoberno do noso país. Nese sentido, eu sempre digo que se estou no Consello da Xunta o primeiro que farei será levantar o teléfono e convocar á Comisión Mixta de Tranferencias entre o Goberno estatal e o da Xunta para activar a transferencia da AP-9 e estudar a transferencia doutras competencias fundamentais como a seguridade marítima ou as relacións laborais. E dicir tamén que ese autogoberno galego debe levarnos a Galicia de novo non só no panorama do Estado senón tamén no mapa de Europa e iso quere dicir reforzar as relacións económicas, políticas e culturais con Portugal, así como ao propio país no marco da UE nun momento no que si ou si, a UE tamén se vai a repensar e no que vai a redeseñar os horizontes da política comunitaria. Un contexto no que Galicia se quere continuar sendo algo en Europa, vai ter que readaptar o seu modelo produtivo e os seus ámbitos de actuación económica ao novo modelo europeo.

Pode o ter sido a primeira comunidade en sair do confinamento empañar as múltiples eivas en materia sanitaria do goberno Feijoo, que foi o seu principal talon de Aquiles durante toda a pasada lexislatura?

Creo que en absoluto. O primeiro que un debe facer se quere comprender o que acontece no sistema sanitario galego é falar cos profesionais e aí a voz e case que absolutamente unánime, máis alá dos datos que son obxectivos, que fala dunha situación de precariedade, de interinidade e de recortes na sanidade pública fixeron que teñamos un sistema moito máis débil, e sobre todo, que os nosos profesionais tiveran que facer un sobreesforzo enorme e inhumano para suplir o que neste caso o Goberno da Xunta nos quitou como sociedade nos últimos anos. Polo demais, o balance de Núñez Feijóo nestes meses no que ten que ver coa crise sanitaria pois é basicamente que empregou a nosa sanidade pública como un mecanismo de propaganda preelectoral. Dicindo, por exemplo, que ía a abrir hospitais de campaña cando aínda había camas e recursos tanto na sanidade pública como na sanidade privada sen empregar.

En vistas do que está acontecendo na Mariña e a unha semana dos comicios. Existen garantías para votar o domingo?

Tanto nós como Galicia en Común, como o conxunto das forzas progresistas da oposición trasladámoslle tanto publicamente como nas xuntanzas con Feijóo que para convocar as eleccións había que ter todas as garantías tanto a nivel democrático como a nivel sanitario. É importante lembrar que Feijóo decidiu de xeito unilateral convocar estas eleccións, converténdose deste modo no único responsable do que vaia a acontecer nos próximos días neste país. Considero que hai un halo profundamente antidemocrático no noso país, só iso pode explicar que o señor Almuíña dixera publicamente que hai cidadáns galegos que non ían poder votar nas eleccións do domingo. O que está quedando claro nas últimas horas é que detrás desta convocatoria electoral por parte do PP, había unica e exclusivamente un interese partidista. Dalgunha forma isto fainos visualizar o que aconteceu durante os últimos anos e é que o señor Feijóo e o PP poñen por diante os seus intereses partidistas, da democracia e da saúde e o benestar dos galegos e galegas. Un feito que se ve claramente no establecemento dunha corentena de só 5 días sen ningún tipo de criterio sanitario nin epidemiolóxico.

“Hai que mollarse polo cambio”. Os seus baños están marcando tendencia na campaña. Se o domingo hai maioría alternativa, onde será o baño de celebración?

(risas)... Sen dúbida na cala de San Roque, na Coruña que é onde durante os últimos anos me bañei co meu pai, agora falecido. E creo que sería magnífico volver a bañarme alí para lembrar e poñer enriba da mesa que unha vitoria da esquerda e das forzas progresistas neste país non só representaría un futuro, senón honraría tamén a inmensa loita de moitos homes e mulleres que loitaron por mellorar este país e desgraciadamente non están con nós.