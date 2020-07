A oposición esixe a Feijóo que aclare a súa relación co exdirectivo de Pemex detido

Santiago. Emilio Lozoya, exdirectivo de Pemex, aceptou no día de onte ser extraditado a México tras a súa detención en febreiro. Feito que debido á súa relación persoal con Núñez Feijóo pola compra da empresa petroleira do astaleiro vigués de Barreras no ano 2013, sirve hoxe á oposición galega para pedir explicacións ao presidente da Xunta, en vistas a garantir a limpeza da institución.

Tanto o PSdeG como Galicia en Común-Anova Mareas veñen de demandar respostas neste senso ao candidato popular. Pablo Arangüena, cabeza de lista da candidatura socialista por A Coruña, urxiu mediante un comunicado político emitido no día de onte ao mandatario autonómico a detallar os seus “vínculos políticos” co directivo. O dirixente socialista aproveitou para criticar a política industrial practicada pola Xunta de Galicia nos últimos anos e os múltiples anuncios de Núñez Feijóo, “dos que só quedan as fotos” do presidente galego con implicados en casos de corrupción, dixo en alusión aos cargos de Pemex entre os que se atopa Lozoya.

Dende o espazo rupturista pronunciáronse Gómez Reino e Yolanda Díaz. A primeira en facelo foi a ministra de Traballo, quen abroncada polo senador popular José Manuel Barreiro sobre a situación de Alcoa, respostou cunha mención directa neste eido. “É un drama gobernar trinta e tres anos, os dez últimos, e non saber quen ten as competencias en materia industrial”. “Destruíron máis de vinte mil empregos industriais, o dobre que a media española. Podería aproveitar para explicarnos por que pasa iso no meu país e no seu que se chama Galicia. A súa política industrial denomínase cunha única palabra: Pemex. Iso son os negocios de Alberto Núñez Feijóo e do Partido Popular en Galicia”, respostou a ferrolana durante a sesión de control ao Goberno celebrada na Cámara Alta.

O candidato á presidencia da Xunta, Antón Gómez-Reino, foi todavía máis duro e instou a Feijóo a “asegurar que non vai ser imputado –en relación con este caso– nas vindeiras semanas ou meses” e recordou que o candidato popular “sacábase fotos e dábase a man” con este directivo.

COMPRA DE BARRERAS. Cómpre recordar que tras a detención de Lozoya, o titular da Unidade de Intelixencia da Secretaría de Facenda mexicana, Santiago Nieto, informou de que o caso da compra do astillero sería obxeto doutra investigación, posto a entrada no accionariado de Barreras, supuxo para Pemex unhas perdas duns 50 millóns de euros.

Unha compra realizada en 2013, na que Pemex se fíxo cun 51 % do astillero por só 5 millóns de euros, nun acordo que incluía tamén a construcción de dous barcos hotel e 14 remolcadores en Galicia, ademais dunha base loxística no porto da Coruña. Inversións das que só se fixeron realidade os dous primeiros buques.

DETENCIÓN. Lozoya Austin foi detido en Málaga no mes de febreiro por unha trama de delincuencia organizada, suborno e operacións con recursos de procedencia ilícita, na que é acusado de recibir 9 millóns de euros de forma fraudulenta da construtora brasileira Odebrecht, implicada en múltiples casos de corrupción ao longo do continente americano. Mateo Garrido