A Xunta Electoral Central cre que se dan as "condicións" para acudir a votar na Mariña

SANTAIGO / MADRID. EP. A Xunta Electoral Central (XEC) ratificou a resolución da xunta electoral de Galicia, na que, ademais de indicar que "non corresponde" a este órgano "situarse sobre a suspensión das eleccións" na Mariña Lucense, sostiña que, mentres que se mantivesen as actividades administrativas, económicas e sociais "con normalidade", non se entenden "afectadas" as condicións do proceso electoral.

Ademais de ratificar este acordo, motivado por senllos recursos de Galicia en Común e Marea Galeguista, a Xunta Electoral Central considera que "nestes precisos momentos" as medidas adoptadas pola Administración autonómica "garanten unhas condicións adecuadas de circulación para poder acudir a votar".

Iso si, na resolución, á que tivo acceso Europa Press, recoñece que hai unha "excepción" entre "segmentos reducidos de poboación" --concretamente, refírese a aquelas persoas que gardan corentena por dar positivo por coronavirus nos últimos días no principal foco activo desta enfermidade en Galicia--.

Precisamente, preguntado expresamente por esta cuestión das votacións das persoas que deron positivo no test de covid-19, o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reiterou que a "recomendación sanitaria" é que as persoas cunha PCR con resultado positivo "non vaian votar".

"É certo que na lei electoral hai un baleiro legal respecto diso, pero pensamos que as (persoas con) enfermidades infecto contaxiosas non deben exporse a poder contaxiar a outras persoas", apostilou, antes de incidir en que o resto de cidadáns en corentena pode acudir ás urnas "por suposto con máscara".

"GARANTEN CONDICIÓNS DE CIRCULACIÓN"

Na súa resolución, o máximo organismo electoral considera que "nestes precisos momentos, debe entenderse que as medidas adoptadas pola Administración garanten unhas condicións adecuadas de circulación para poder acudir a votar, coa excepción de segmentos reducidos de poboación, por motivos sanitarios suficientemente justificados".

Neste sentido, conclúe que "a autoridade sanitaria estableceu unhas condicións adecuadas para garantir o dereito á saúde dos votantes, así como o das diferentes persoas que interveñen ao longo do proceso electoral".

En canto á petición de habilitar de forma urxente o voto por correo de forma extraordinaria para a poboación á que se lle recomenda permanecer no domicilio, a xunta electoral considera que na Mariña "non concorren as mesmas circunstancias que permitirían aplicar as medidas de voto por correo que foron arbitradas polo Tribunal Supremo (Sala Terceira) no seu Auto de 8 de novembro de 2019", cando se permitiu votar por correo aos policías que estaban despregados en Cataluña sen poder volver ao seu domicilio.

O acordo da XEC é firme en vía administrativa e contra o mesmo cabe interpor recurso contencioso-administrativo ante a Sala Terceira do Tribunal Supremo no prazo de dous meses desde a súa notificación, conforme ao disposto na Lei de Xurisdición Contencioso-Administrativa.

NON TEN COMPETENCIAS

A xunta electoral de Galicia resolveu que non tiña competencias para pronunciarse sobre a suspensión das eleccións, un posicionamento que xa mantivo cando foi consultada para o proceso electoral do 5 de abril e, tamén naquela ocasión, referiuse a que non era a súa competencia.

Entón, a xunta electoral de Galicia concluíu que as eleccións "deben respectar os principios constitucionais e estatutarios de seguridade xurídica" e sostivo que, calquera adiamento, debía aterse aos "mecanismos propios do estado de dereito e ao consenso das candidaturas concorrentes".

Iso foi o que finalmente sucedeu, xa que por acordo das principais formacións políticas que concorrían ás eleccións, os comicios do 5 de abril aprazáronse cando xa arrincara a precampaña, do mesmo xeito que en País Vasco. O Goberno galego aprobou un decreto de suspensión dos comicios, xa que a capacidade para convocalos recae unicamente no presidente da Xunta.

Naquel documento publicado no Diario Oficial de Galicia quedou reflectido o consenso das forzas políticas, ás que Feijóo se comprometía a escoitar antes de volver convocar as eleccións autonómicas nunha nova data.

De feito, o mandatario autonómico chamou ás principais voces para testar a súa opinión sobre a celebración dos comicios no mes de xullo e obtivo o apoio de Cidadáns e En Marea --que concorre como Marea Galeguista--, ademais da do seu propio partido. En fronte, PSdeG, BNG e En Común-Anova Mareas, que obxectaron que xullo fose un bo momento polo risco de rebrotes na desescalada.

Feijóo decidiu, do mesmo xeito que o lehendakari Urkullu, convocar a cita electoral para este 12 de xullo apoiándose en informes de expertos sanitarios.