Aposta pola bicicleta tras as eleccións e despois do covid

ELECCIÓNS. A Coordinadora Galega da Bicicleta, da que forman parte diversos colectivos ciclistas da comunidade entre eles a Asociación Composcleta, trasladou aos partidos políticos das propostas e necesidades urxentes para o impulso da bicicleta en Galicia, como medio prioritario de mobilidade (xunto coa mobilidade a pé e o transporte público) e oportunidade de potenciación dun sector económico e produtivo máis sostible, no ámbito da cicloloxística e o cicloturismo. “Ante a recente pandemia da Covid19, a crise climática cada vez máis palpable e a crise económica que se presenta novamente no horizonte, a bicicleta representa un medio de avance e parte importante da solución a todos estes acontecementos”, afirman nun comunicado no que engaden que “a bicicleta, dende a súa invención sempre estivo presente como a opción máis económica, sinxela, saudable e ecolóxica de medio de transporte, ocio e deporte, sendo nos momentos de crise cando máis labor ten feito”.

Por estes motivos, afirman, “cremos que é o momento de que Galicia pase á estar á vangarda no impulso da bicicleta como vector económico e social. Queremos que Galicia se sitúe canto antes ao nivel de Europa neste eido”.