Arrasa el PP en el rural y el Ensanche y el PSdeG no gana ni en una mesa

Ver aquí los resultados por mesas electorales en Compostela

Santiago. El Partido Popular arrasó este domingo en todas las mesas electorales de la capital gallega a excepción de algunas emplazadas en colegios de la zona de Fontiñas y del entorno de la rúa de San Pedro o As Cancelas, donde triunfó el BNG, aunque con muy pocos apoyos por encima de los populares, tal y como se puede comprobar en la infografía que acompaña estas líneas, facilitada por el Grupo Municipal del PP de Santiago. Las cifras ponen de manifiesto no solo que el PSdeG de Gonzalo Caballero no ganó en ninguna de las mesas de la capital gallega, sino que en solo dos alcanzó el centenar de papeletas.

El BNG se consolidó como segunda fuerza en la ciudad en los comicios autonómicos. Consiguió sacar ventaja al PP en mesas del CEIP Apóstolo Santiago; y también en algunas del IES Fontiñas. El PP se impuso sobre todo en la zona del Ensanche (en las mesas del IES Rosalía de Castro y las facultades del Campus Vida) y también en el rural, donde consiguió buena parte de los apoyos que le permitieron hacerse con una amplia victoria este domingo. Ganó en Belvís, Pontepedriña, Sar, Lamas de Abade, Amio-San Lázaro, etc.

El gran batacazo en la capital gallega se lo metieron las mareas. Tanto Galicia en Común como En Marea vieron muy mermados sus resultados, obteniendo en algunas mesas incluso menos sufragios que VOX. La jornada electoral se desarrolló con total normalidad en Compostela, a excepción de pequeñas incidencias, como las colas que se formaron en determinados momentos en el IES Rosalía de Castro, donde un hombre se desvaneció por un golpe de calor. REDACCIÓN