“Aspiramos a replicar o modelo do Goberno estatal aquí en Galicia”

Achegouse a Podemos nun acto de Pablo Echenique en París en decembro de 2014. Máis alá de entradas e saídas, que considera que ten cambiado na organización dende aquel momento, segue encadrado no mesmo espazo?

Claro, é certo que a entrada no Goberno múdao todo. Daquela falábamos dunha utopía, dicíamos que era posible facer as cousas doutro xeito e agora estamos demostrando que é diferente. Adecuar unha organización a un goberno require máis pragmatismo e menos utopía. Pero iso non quere dicir que o obxectivo mude, ou a folla de ruta mude; todo o contrario. A folla de ruta segue intacta e agora temos a ocasión de demostrar que aquilo que antes dicíamos que era posible, agora demostramos que é posible.

O “rupturismo” chegou con forza a Galicia no seu momento, conseguindo tres das alcaldías máis relevantes do país e chegando a converterse na segunda forza no Parlamento galego, mais hoxe demoscopicamente podemos observar un innegable desgaste do espazo. En que cre que se errou?

Nós dicimos que a única enquisa que vale é a do 12-X, a das eleccións. E aspiramos a recuperar a confianza de toda a cidadanía que nos prestou o seu apoio hai catro anos. Mais si que é verdade que neste momento as enquisas déixannos lonxe dos resultados que tivemos no 2016, pero é un obxectivo polo que imos pelexar. Creo que hai que revisar os últimos datos e en todas as últimas eleccións que tivemos, o bloque progresista sumou máis votos que o bloque da dereita. Polo tanto, pensamos que en Galicia hai unha opción real de cambio, e iso é no que estamos enfocadas.

Existe un exceso na crítica e falta de propostas na oposición galega, como pensa Feijóo?

Como parte desa oposición que levo catro anos no Parlamento galego, ata me enfadaría esa acusación. Levamos catro anos facendo centos de propostas, por exemplo, no meu caso, non revisei a última cifra pero hai medio ano tiña asinadas algo así como 2.000 propostas. 2.000 propostas rexistradas no Parlamento de Galicia co meu nome e os meus apelidos, e seguramente que o resto de compañeiras teñan outras tantas. Eramos catorce deputados, polo tanto, miles de propostas que o Partido Popular votou sistematicamente en contra. De todas as iniciativas que presentei en sede parlamentaria nos últimos catro anos, o PP só me apoiou dúas, entón non podo aceptar que sexa a falta de propostas. O Partido Popular confunde a maioría absoluta, cunha maioría absolutísima e o dereito a ignorar sistematicamente á oposición. Nunca tiveron ningunha intención de dialogar, nin sequera en momentos críticos como o puido ser o do coronavirus, eu díxeno hai dúas deputacións permanentes, se había un momento no que era máis preciso que nunca escoitar á oposición foi durante esta crise do covid. Nin neste contexto, foron capaces de asumir unha soa proposta da oposición.

Chegando a obstruír a propia actividade da oposición como se demostrou onte –en relación á condea do TSXG á Xunta–. O PP síntese moi cómodo facendo un uso absolutamente patrimonial do Parlamento, fíxate que levamos xa catro meses sen órgano lexislativo, puxeron un regulamento para o funcionamento da deputación permanente e posteriormente ignorárono, non viñeron a comparecer e a respostar ás nosas preguntas. Impedíndonos ter a posibilidade de facer propostas.

De entrar no Goberno galego que saia das urnas o vindeiro 12-X. Cal cre que debería ser a primeira medida a pór enriba da mesa?

Creo que un gran pacto polos servizos públicos. A situación que vivimos evidenciou máis que nunca que é necesario reforzar todos os servizos públicos. Por suposto a sanidade que se mostrou imprescindible para garantir a vida das persoas. Tamén o ensino, para que as nenas e os nenos, teñan de verdade, acceso a unha educación igualitaria. Os servizos sociais, como non falar agora das residencias de maiores ou dos centros de día, e tamén medidas de conciliación. Polo tanto, ese o noso principal obxectivo, un gran pacto para blindar os servizos públicos, para reforzar o emprego de calidade neles e garantir os dereitos das persoas.

Cre que pode afectar positivamente a súa coalición a presenza de Unidos Podemos no Executivo central?

Si, porque cambiamos os discursos polos feitos. Creo que sen lugar a dúbida o mellor aval para o proxecto de GaliciaEnComún é a nosa presenza no Goberno, é a presencia de Yolanda Díaz como ministra no Goberno e todas as medidas que se foron implantando neste tempo: a suba do salario mínimo e a protección ás persoas autónomas, algo histórico na democracia española. E nós aspiramos a acadar a confianza da cidadanía galega para replicar ese modelo de goberno en Galicia, onde é máis urxente que nunca.

É imposible non facer mención da pandemia que cuase monopolizou a axenda pública nos derradeiros meses. Semella que a Núñez Feijóo lle viu como anel ao dedo, ao estaren anteriormente as súas actuacións no ámbito sanitario en entredito. É xusta unha valoración positiva da súa xestión?

Eu non me atrevería a facer unha valoración da súa xestión da pandemia, creo que non estamos nese momento porque aínda non rematou e as valoracións teranse que facer a posteriori. O que si podo, é facer unha valoración con respecto á situación sanitaria que tiñamos. Galicia non estaba nas mellores condicións posibles para abordar esta crise porque eliminaran miles de postos de traballo nos centros de saúde, pecháranse camas, tiñamos poucos servizos de uci, poucos recursos. Isto viuse máis claro que nunca en tempos da pandemia e este é o modelo que impugnamos. Impugnamos a privatización sanitaria do PP e aspiramos a que o futuro goberno revirta todas estas privatizacións.

Podemos falar das residencias de maiores, o máis bochornoso que eu vivín nestes catro anos no Parlamento Galego foi o debate que tivemos a conta das residencias na deputación permanente que houbo hai mes e medio. Era un debate fundamental, pero o señor Feijóo negouse a vir a dar explicacións e mandou a Conselleira de Política Social a dicirnos que non tiñan ningunha responsabilidade, é unha burla. Nese mesmo momento Feijóo estaba convocando eleccións autonómicas, paréceme un desprezo absoluto á situación das persoas maiores. A situación xa era mala como advertira o Consello de Contas en 2017, que o proceso de privatización das residencias ten consecuencias. Feijóo dixo non coñecer ese informe, a pesares de ser público. Polo tanto, non pode só botar balóns fóra, porque sen dúbida ten responsabilidade.

Alcoa, Alu Ibérica, o sector naval, as conserveiras do Salnés... Hai futuro para a industria en Galicia?

A situación é moi preocupante cunha obvia situación de desindustrialización que vimos denunciando dende a oposición. Nos últimos 11 anos, destruíronse 20.000 postos de traballo na industria galega. É unha sangría terrible, eses 20.000 postos de traballo supoñen case un de cada tres do traballo industrial que se perdeu no conxunto do Estado. Pero por suposto nós non temos un terzo da industria estatal, xa nos gustaría. Entón o que está claro é que o goberno de Feijóo ten absolutamente abandonada a política industrial e son os responsables directos do peches de industrias como Poligal, Isowatt, hai complicacións en Ferroatlántica, agora tamén Alcoa... Nunca foron quen de poñer unha soa solución enriba da mesa, polo que cremos que esta situación hai que revertela. Levamos no programa a necesidade dun plan urxente de reindustrialización, que non vai ser doado, sen lugar a dúbidas pero nós apostaremos decididamente por unha intervención pública na industria galega. É sen dúbida a situación de Alcoa, nos pulamos por unha intervención pública da economía cando sexa necesario e esta é unha situación de emerxencia na que hai que salvar os postos de traballo. O Partido Popular semella que só quere intervir na economía cando se trata de privatizar empresas e vendelas a prezo de saldo aos seus amigos. É necesario garantir estes postos de traballo, e a Administración galega ten competencia propia en materia industrial. O futuro goberno da Xunta con GaliciaEnComún implicarase decididamente para intervir Alcoa.

Que van facer, ou que medidas implementaron para que na coalición que representa non aconteza o mesmo que na derradeira lexislatura?

Diálogo, diálogo e diálogo. Confío plenamente na nosa responsabilidade de emerxencia, todas as partes foron moi xenerosas para chegar a un acordo e penso que a xenerosidade se manterá ao longo destes catro anos porque temos entre mans un obxectivo ben importante que é gobernar Galicia como para malvendelo.

Non cre que esas leas internas acabaron por actuar en contra do propio espazo, restándolle a vigorosidade inicial?

Efectivamente, creo que tivemos unha etapa convulsa e non podemos máis que con sinceridade pedir perdón á cidadanía por ter xerado un ruído seguramente en moitas ocasións difícil de explicar e innecesario. Mais afortunadamente, agora estamos noutra etapa. Creo que habia dous proxectos políticos ben diferenciados que se clarificaron, agora os dous presentanse ante a cidadanía de novo. Como xa fixeron nas últimas eleccións xerais, nas que se viu claramente cal era o proxecto maioritario da xente progresista galega que confiou en nós.

Sabendo como actúa o sistema electoral galego, pode a división das candidaturas acabar contrarrestando a forza do bloque progresista?

O que está claro é que calquer perda de votos sería dramática, non podemos permitirnos perder nin un só voto. Debemos falarlle a toda esa xente que se puido sentir decepcionada ou que non entendeu o que estaba pasando e recuperar agora a súa confianza.

Na derradeira lexislatura pediu temporalmente a dedicación parcial no Parlamento de Galicia para compaxinar o cargo cun traballo nunha “food truck”. É máis dura a estrada e o intenso servizo cara o público ou o ríxido traballo parlamentario?

Creo que é unha pregunta difícil e gustaríame ser moi responsable ao respecto, porque precisamente neste momento é onde as persoas autónomas afrontan situacións de moita dificultade e teño que poñerme ao seu carón. Tratar de levar un negocio adiante é moi complicado, teño moitos coñecidos que teñen negocios parecidos ao que tiña eu e este ano non van poder traballar nin ingresar un só euro. Polo tanto, hai dificultades e dificultades, é moi difícil dialogar no Parlamento e moi frustrante levar propostas ao Parlamento para que sexan automaticamente rexeitadas polo Partido Popular pero seguro que é incomparable con ter o teu negocio pechado, con ter que solicitar unha axuda para as persoas autónomas de 700 euros e con iso ter que darlle de comer á túa familia.

Neste sentido, nos estamos moi orgullosas do Goberno por ter levado adiante o programa do Ingreso Mínimo Vital pero non é o paso final, é un paso intermedio, necesario de cara a avanzar nunha Renda Básica Universal que garanta as necesidades básicas de toda a cidadanía, que garanta os recursos suficientes para vivenda, alimentación e suministros básicos. Tanto dende o Goberno estatal como dende o autonómico, nós levamos unha proposta para transformar a Risga nunha auténtica renda básica da cidadanía.