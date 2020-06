Caballero promete intervir Alcoa se é necesario para salvagardar os empregos

O secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, prometeu onte que se é elixido presidente da Xunta de Galicia o vindeiro 12-X estará disposto a intervir publicamente xunto ao Goberno do Estado a factoría de Alcoa en San Cibrao (Lugo) para salvagardar os postos de traballo da central.

Así o trasladou o candidato socialista este venres durante unha visita a Lugo na que tamén adiantou que o Goberno central aprobará o fondo de rescate de garantías para as empresas electrointensivas, cuxo trámite estaba previsto para o Consello de Ministros do pasado martes e foi finalmente aprazado.

Esta medida -destacou Caballero- serve como “paso previo” para a aprobación do estatuto para este tipo de industrias no que o Estado leva traballando meses e que debe servir como garantía de futuro para compañías como Alcoa ou Ferroatlántica en Galicia. En relación a Alcoa, o líder do PSdeG, no primeiro día de campaña electoral, advertiu de que a formulación do seu partido é “clara” e pasa por “darlle viabilidade á planta” existente na Mariña lucense, sexa ou non coa colaboración da multinacional norteamericana.

“Se Alcoa queda, terá un Goberno amigo en Madrid e en Santiago, pero se Alcoa quérese ir, ten que facer fronte ás indemnizacións para abandonar a planta”, afirmou Caballero, que sinalou que a compañía tamén debe cumprir os requisitos ambientais relativos aos lodos resultantes da súa actividade e “abrir as portas para ceder esas instalacións a proxectos de investimento que garantan a viabilidade da empresa”.

Neste sentido, o dirixente socialista apuntou que xa hai dous investidores interesados nas instalacións de Alcoa e que, por tanto, non se poden pechar “pola cuestión dos intereses dunha multinacional que non quere manter a súa actividade produtiva”.

Gonzalo Caballero efectuou estas declaracións con motivo da súa visita a Lugo, onde se arroupou por varios alcaldes e cargos destacados do partido na provincia, xunto a quen defendeu que o PSdeG representa o único “cambio posible” en Galicia tras o 12-X e pediu o “voto útil” de todos os progresistas. “Imos encher Galicia de propostas, proxectos e ilusións socialistas”, sentenciou o candidato do puño e a rosa.

Pola tarde, o secretario xeral do PSdeG trasladouse a Foz para manter unha reunión con varios alcaldes do seu partido na comarca da Mariña, onde se sitúa a fábrica de Alcoa. Alí Caballero esixiu á Xunta de Galicia que dilate a tramitación do expediente de regulación de emprego (ERE) presentado pola multinacional norteamericana para a factoría de San Cibrao (Lugo) e que, de levarse a cabo, suporía a execución de máis de 500 despedimentos directos.

“Cando Alcoa anunciou o peche da súa sede na Coruña e en Avilés o Goberno de España tramitou o ERE e conseguiu que se dilatase ata seis meses ao longo daquel tempo para gañar tempo, para buscar unha solución de viabilidade e para non poñer a ningún traballador naquel momento fóra do seu posto de traballo”, manifestou.

Nesta ocasión, subliñou, a tramitación deste expediente corresponde ao Goberno autonómico e, por tanto, “corresponde” á Xunta buscar unha solución que permita atrasar na vía do posible a resolución do mesmo e amplíe a marxe temporal para as negociacións.