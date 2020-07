Casal propón un tren de proximidade para Lugo

Marea galeguista,. O candidato de Marea Galeguista, Pancho Casal, avogou por establecer un tren de proximidade para a cidade de Lugo durante unha visita á estación de ferrocarril. “Interconectar o territorio” é “decisivo” para o futuro de Galicia, segundo Casal.

En declaracións aos medios, destacou que a sustentabilidade é o “eixo transversal en toda a oferta política de Marea Galeguista” e por iso evocou iniciativas sobre mobilidade, por ser “unha parte moi importante das emisións de gases de efecto invernadoiro”, causante do cambio climático.

“Evidentemente, hai que ter unha boa conexión co resto do Estado e de Europa, pero o importante é interconectar o territorio, iso é decisivo”, engadiu Casal. Insistiu en que a “interconexión de Lugo con Ourense, con Compostela ou coa Coruña” é para a súa formación “máis importante que a conexión con Madrid”.

O líder de Marea Galeguista avogou por construír unha estación intermodal que permita “sacar a estación de autobuses do centro, que fai que todo o tráfico pesado estea a dar voltas pola rolda dá Muralla”. non mirará cara a Madrid, que mirará cara a Galicia, cara aos galegos e as galegas”, concluíu Pancho Casal. REDACCIÓN