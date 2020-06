“Ciudadanos estará aí se a Feijóo lle fai falta”

santiago. A candidata de Ciudadanos á Presidencia da Xunta, Beatriz Pino, asegurou que a súa formación “estaría aí” se ao actual presiudente da Xunta e candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, lle “fixese falta a suma” para gobernar, un apoio que enmarca co obxectivo de defender “a interese xeral” dos galegos. “Iso si, sen quedar diluídos”, deixa claro

Nunha entrevista concedida a Europa Press, a candidata subliña que “a política laranxa tería que estar presente” neste acordo co PPdeG, ao tempo que marca distancias dun PSdeG ao que lle afea o seu “acercamento” ao nacionalismo

En referencia a un hipotético acordo a tres con Vox, Pino deixa esta posibilidade en mans do PP.

“É un escenario que estaría en mans do PP en todo caso si é o que ten finalmente a chave para gobernar Galicia. Habería que preguntarlle a ele”, manifesta.

Con todo, refírese ao acordo entre as tres forzas en Andalucía e Murcia para asegurar que “un non ten que pecharse en banda a que só son as sigles e nada máis, do que se trata é de facer políticas”, incidiu. ecg