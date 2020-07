“De prestarle quince minutos a Galicia va a depender cómo vivamos los próximos 4 años ”

¿Cómo está a día de hoy la situación en relación al coronavirus, especialmente en A Mariña?

La tasa de fallecidos por número de contagiados en Galicia es la mejor de España. Llevamos casi un mes sin ningún fallecido y varias semanas (hasta ayer) sin nadie en UCI. Hemos tenido dos brotes, uno en O Barbanza, que está desactivado, y otro en A Mariña. En este momento en España hay setenta brotes y en Galicia hay uno. En A Mariña un solo concello concentra el 80 % de los positivos nuevos en los últimos días. Actuamos con la mayor contundencia. Limitar aforos, limitar horarios... Actuamos conforme al protocolo. Sabemos que va a haber brotes, que los va a seguir habiendo y cuanto más avance el otoño los brotes van a ser mayores. Estamos dentro de la normalidad y enfocados en A Mariña para que este brote se contenga.

¿Vamos a poder votar con tranquilidad todos los gallegos, incluidos los de A Mariña? Algún partido que pide que en esta comarca se suspendan las elecciones...

Yo creo que esta frivolidad acredita la inmadurez para tener ninguna opción a hablar en serio de política en Galicia. Con setenta brotes en España decir que en esta situación epidemiológica en Galicia hay que valorar suspender por segunda vez las elecciones me parece que es una cosa gravísima. Ese tipo de planteamientos son de una irresponsabilidad mayúscula. Hoy por hoy suspender las elecciones sería una irresponsabilidad imposible de explicar.

¿Percibe interés de la oposición por desincentivar el voto?

Lamentablemente. Desde el primer día. Estaban los socialistas y el PNV pactando la fecha electoral del 12 de julio en Vitoria y aquí por la tarde el PSdeG decía que era un atentado a la salud hacer las elecciones. Cada uno tiene su responsabilidad en su biografía política. Yo suspendí una vez las elecciones por criterios sanitarios y los mismos sanitarios me han dicho que había que hacerlas cuanto antes después del confinamiento. La ley establece 54 días y hemos cumplido estrictamente. Tanto el servicio vasco de salud como el gallego coincidían y estamos haciendo lo que mejor podemos hacer por los ciudadanos. No podemos tener una actitud más democrática. Y es que si no las llegamos a hacer nos metemos en el otoño, los brotes probablemente se dispararían y entraríamos en una situación donde un presidente acabó su mandato y un parlamento está disuelto. Espero que la gente tome nota de los partidos que le meten miedo por prestar 15 minutos a Galicia e ir a votar a colegios que están auditados y que son tan seguros como ir a una farmacia. Espero que sepa que hemos velado por su seguridad y lo vamos a seguir haciendo cueste lo que cueste.

¿Cuál es el primer asunto en el que se pondrá a trabajar el día 13 si obtiene mayoría absoluta?

Nuestro planteamiento es sanidad y empleo. Esas son nuestras dos vertientes al menos hasta la mitad de la legislatura. España está como el peor país de la UE, junto con Italia, en cuanto a posibilidades de rehacer su economía. Vamos a entrar en un paro de más de 6 millones de personas y, por tanto, el empleo tiene que ser clave. Además vamos a regular la apertura del curso escolar, seguir abriendo con cautela los centros de día, seguir ejecutando el plan de reactivación económica, que son 3.000 millones. Es decir, gobernar desde el primer instante, aplicar el programa y, con todas las cosas que tiene pendientes Galicia, empezar a buscar las mejores soluciones y no a dividir, a subastar y a no estar a lo que hay que estar, que es la gestión de una pandemia sanitaria y una pandemia económica.

Su primera legislatura se caracterizó por intentar salir de la crisis, la segunda fue la de la recuperación, la tercera la presentó como la del rural... ¿Qué definirá la cuarta si usted repite?

Yo creo que la sanidad y el empleo. En la sanidad tenemos que gestionar en el día a día los brotes que vamos a seguir teniendo y tenemos que acabar nuestro proyecto de remodelación y modernización integral del Sergas. Hemos hecho 80 centros de salud entre los nuevos y los reformados; hemos puesto en servicio dos hospitales nuevos, Lugo y Vigo, y también hemos finalizado la ampliación del hospital del Salnés y de la mariña lucense. Nos queda ampliar el hospital de Ourense, donde vamos a hacer otro edificio de 48 millones. Nos queda hacer las obras de ampliación del hospital Clínico de Santiago, finalizar Ferrol, adjudicar Pontevedra y hacer la ampliación de un nuevo hospital en A Coruña. En el ámbito de la educación vamos a proseguir con la digitalización, con los libros digitales y ordenadores, e incrementar el plurilingüísmo. En el ámbito social vamos a cuidar de los mayores y hacer que las familias gallegas sean las mejor atendidas cuando tienen un hijo. Y después empleo, empleo y empleo. Facilitar inversiones, disminuir los trámites burocráticos y crear un departamento que monitorice todos los proyectos medianos y grandes de inversión.

¿La covid condicionará todo?

Si en la próxima legislatura hay una vacuna podemos meter en el pasado una gestión de la pandemia, que creo que ha sido notable, y volver a términos de empleo y PIB en el año 22 como los que teníamos en 2019. Esta legislatura creamos más de cuarenta mil puestos de trabajo y afiliados a la Seguridad Social, hemos convergido en renta per cápita y además hemos marcado el récord de exportaciones y hay 47.000 personas más que entraron en Galicia de las que salieron. Íbamos por el camino adecuado. Llegamos a tener un 21 % de paro y en febrero teníamos el 11%. V amos a seguir gestionando Galicia para que sea una comunidad estable políticamente y focalice en las asignaturas pendientes todas las energías del Gobierno y no en ponerse de acuerdo entre diez partidos que se repartan Galicia. Eso creo que los gallegos no se lo merecen.

¿De verdad es posible revertir el cierre de la plantas de As Pontes o aprobar un precio de la energía competitivo que salve Alcoa?

Si los gallegos me dan la fuerza para gobernar, esa es la propuesta que voy a trasladar al Gobierno central. Lo que está claro es que quien está planteando el cierre de Alcoa, de As Pontes, de Meirama, de Ence y el cierre de conserveras son el PSOE, Podemos y el BNG, que tiene su pacto de investidura con estos dos partidos. Esos son los que están gobernando en Madrid de forma directa y el que le está apoyando en la investidura y en las votaciones. Por lo tanto, traer a la comunidad a los mismos que están poniendo en cuestión nuestro tejido productivo... yo creo que eso los gallegos no lo van a hacer. Traer a los señores de Podemos y el PSOE a ver como sus colegas en Madrid y su Gobierno le niegan la tarifa eléctrica que había antes de llegar el señor Sánchez, cierran Ence por un prejuicio ideológico y cierran As Pontes cuando Alemania acaba de aprobar una ley que da vida útil a sus térmicas hasta 2038... eso yo creo que los gallegos no lo van a votar. No van a votar a los partidos que están mandándoles al paro.

¿El Xacobeo 21 todavía podrá ser el mejor de la historia?

No se si será el mejor Xacobeo de la historia, pero va a ser el Xacobeo más necesitado de la historia, porque en el año 21 necesitamos volver a la restauración, al turismo, porque es un sector que da más de 100.000 empleos en la comunidad y que supone más del 10 % de nuestra riqueza. Por lo tanto, el reclamo del Xacobeo en el año 21 va a ser en el momento donde más lo vamos a necesitar y probablemente donde más lo vayamos a rentabilizar. No habrá esos acontecimientos de masas que preveíamos pero de forma sucesiva vamos a intentar esponjar personas, actos, congresos y todo lo que ampara un Xacobeo.

El candidato del PSdeG achaca a la Xunta que no mire para las ciudades, que tienen mayoría de alcaldes socialistas. ¿En el caso de Santiago, qué actuaciones prevé para los próximos cuatro años?

No creo que el alcalde de Santiago tenga el mismo criterio. Probablemente porque el alcalde de Santiago sabe lo que la Xunta está invirtiendo y al secretario xeral del PSdeG le interesa poco o nada. No hubo nunca tanta inversión en Santiago como ahora. Estamos iniciando la ampliación del Museo do Pobo Galego, estamos acabando la Cidade da Cultura, hemos reformado las entradas de todos los Caminos que finalizarán este año, estamos acabando la intermodal, vamos a entregar la rehabilitación completa de la Catedral, acabamos de aprobar dedicar una zona del polígono de A Sionlla a un proyecto biotecnológico, hemos conseguido el acceso a la Ciudad de la Cultura, hemos hecho la variante de Aradas... Las únicas obras que están paradas son las que dependen del Gobierno de España, que es al que defiende el candidato del PSdeG, que son la conexión con el polígono del Tambre y la autovía entre Santiago y Lugo. Estoy convencido de que el alcalde de Santiago y la corporación saben muy bien que la Xunta no defraudó sus expectativas.

¿De todo lo hecho en los últimos cuatro años, qué cosas destacaría?

Galicia ha tenido la mejor sanidad de España, porque así lo confirmó el Ministerio de Sanidad durante la pandemia, gracias a los profesionales y las inversiones previas. Galicia tiene el menor fracaso escolar y sus mejores notas PISA que acreditan la calidad de los servicios educativos gracias al personal docente. Galicia tiene hoy más de 61.000 personas que cobran la ley de dependencia, se duplicaron las plazas de discapacidad, tenemos una tasa de pobreza inferior a la que teníamos en los momentos de bonanza económica. Por tanto, desde el ámbito de los servicios públicos Galicia está blindada. Y desde el punto de vista económico hemos conseguido el mayor PIB de nuestra historia, las mayores exportaciones... Galicia es un país que funciona y que tiene un activo muy importante, estabilidad política. Creo que dejamos Galicia mejor que en 2009, sin duda, pese a la pandemia.

¿Qué diría a los gallegos que todavía están pensando si ir a votar?

Pues que de ellos depende la gobernabilidad de Galicia para los próximos cuatro años. De prestarle quince minutos a Galicia el domingo depende buena parte de como vivamos en el años 20, 21,22,23 y 24. De ellos depende que haya un experimento o un gobierno experimentado. Que sigamos unidos o que haya divisiones. El mayor riesgo que hay en este momento es la abstención.