De Woody Guthrie e Robert Smith, a ‘Mini’ do BNG: This Machine Kills Fascists

a piques de protagonizar a portada do ‘london calling’. Atención ao fermosísimo cartel creado por Bruno Lopes Teixeiro para o BNG. En calquera momento, o candidato Xosé Luis Rivas Mini colle a guitarra e a estampa contra o escenario ao máis puro estilo Paul Simonon/The Clash. O lema da máquina eliminadora de fascistas naceu co cantautor Woody Guthrie. Pero o líder de The Cure tamén o emprega como detector de ultras.

MASCARILLAS ‘VIVA ESPAÑA Y OLÉ’. E falando de ídem, aquí vemos ao candidato de @Vox_LaCoruna_ (neno). O ferrolán Ricardo Morado presume de ser o único aspirante á Xunta que falou exclusivamente en castelán no debate da TVG. Aquí aparece coa correspondente mascarilla de bandeira española, nunha visita a Cooperativas Lácteas Unidas xunto co deputado Ricardo Chamorro. Tamén estivo na Federación Galega de Caza. Perdeuse este ano as corridas de toros de Pontevedra.

fenómeno fan. Prometemos que neste preciso momento, Gonzalo Caballero está asinando un autógrafo nun mitin do PSdeG. O candidato @G_Caballero_M (non confundir co exmozo toreiro de Victoria de Marichalar) continúa co cubrebocas vermello.

Aproveitamos o inciso de hoxe para correr un tupido velo sobre a portada de Fernando Simón para a revista semanal máis lida en España. Aparece en plan Marlon Brando en Salvaxe, montado nunha pedazo de moto e envolto en coiro. O durante meses home máis cercano de España, transmisor de tranquilidade nas nosas casas a pesar dos terribles datos... para ben ou para mal, xa é carne de couché. Como lin en Twitter: “Co fácil que era dicir... non, grazas”. A pesar de todo, queremos a Simón aínda que imite a Mickey Rourke.

estas botas están feitas para camiñar. Atención ao fotón difundido por Unidas Podemos, coa ferrolá ministra de Traballo e a madrileña ministra de Igualdade. O partido morado domina as redes como ninguén. E esta estampa tivo alabanzas de expertos en comunicación visual dentro da política como Patrycia Centeno. @PoliticayModa confirma que a foto “axuda a feminizar a imaxe do poder”, e mesmo fai comparacións con Alexandria Ocasio-Cortez. A pesar dos críticos, Díaz nunca perde o sorriso.

EU QUERO VIVIR NOS PRIMEIROS SEGUNDOS DESTE VÍDEO. Ollo ao momentazo Happy People dos primeiros segundos da última peza de @FeijooGalicia. Comparan ás múltiples formacións de esquerdas con restaurantes para ir de tapas, que si un xaponés, que si un italiano... Pero ao final entra unha fame tremenda, e só falta un mexicano para tomar uns tequilas e encargar uns barcos. O protagonista, coa súa camisa/gafas de sol e bicicleta holandesa, non pode ser máis hipster. E fala en castelán, subtitulado en galego. Será unha mensaxe para todos os madrileños que están chegando estes días a Galicia, para tomar unhas cañas con mexilóns.