Día de apoios para Gómez-Reino dende

O de onte foi un día esgotador para o candidato de Galicia En Común-Anova Mareas que recibiu na mañá de onte ao ministro de Consumo, Alberto Garzón, en Vigo e xa pola tarde ao vicepresidente segundo do Goberno e líder de Podemos, Pablo Iglesias.

Ao ritmo do himno da resistencia italiana contra o fascismo, o Bella Ciao, Alberto Garzón esforzouse por demostrar que o único que comparte co presidente da Xunta, é o nome. O ministro de Consumo lamentou que debido ao modelo de xestión de Núñez Feijóo, Galicia sexa “unha das comunidades que máis sufriu a falta de política industrial”, o que, ao seu xuízo, representa “a ausencia de futuro”. O líder estatal de Esquerda Unida acusou ao PP de Casado de “non sumarse” aos acordos de reconstrución para evitar “blindar a sanidade pública”. Un proxecto que “seguirá Feijóo” se é reelixido porque para o malacitano está claro, “Feijóo é o PP”.

“O ÚNICO PROXECTO DE FEIJÓO É SUCEDER A CASADO”, denunciou Antón Gómez-Reino, que acusa ao candidato popular de buscar a reelección para centrar a súa carreira política no ámbito estatal e suceder a Pablo Casado na presidencia do PP, xa que “para Galicia non ten un proxecto”.

Gómez Reino mostrou tamén a súa “preocupación” pola situación do rebrote na Mariña. O candidato rupturista advertiu a Feijóo que “vixia os seus pasos” e que o que aconteza nos “seis días que lle quedan como presidente deste país será unica e exclusivamente responsabilidade súa” ao entender que as eleccións convocáronse “contra o criterio dos especialistas, por intereses partidistas”, alertou.

ACABOUSE A ADOLESCENCIA POLÍTICA. “Quero pediro hoxe aquí, a toda a xente que apoiou a En Marea e a Unidas Podemos noutros procesos electorais, que nos den outra oportunidade”, iniciou Pablo Iglesias a súa disertación no mitin de A Coruña. O vallecano mostrouse moi crítico co periodo de leas internas acaecido na súa coalición durante a pasada lexislatura.

Un proceso que “non hai porque esconder, moita xente se fartou de nós e das nosas peleas internas, en Galicia pagamos un prezo moi caro pola adolescencia política e de airear as nosas diferenzas, pero son moi honesto se digo que esa época quedou atrás”, sentenciou Iglesias.

O vicepresidente do Goberno explicou que pese “aos erros, agora falan os feitos” e confía en que o vindeiro domingo haxa un cambio político na Xunta de Galicia cun goberno a tres co PSdeG e o BNG. Porque “que haxa varias forzas no Goberno é a mellor garantía para que se cumplan os programas” e Galicia deixará así atrás “uns anos moi dolorosos” co PP ao mando do Goberno autonómico galego.