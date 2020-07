“É un posto no que hai que xogar con moitas cartas”

Rosa, natural de Bueu (Pontevedra) é pintora, licenciada e doutora pola Facultade de Belas Artes da Universidade Complutense de Madrid e profesora titular de Pintura, da Facultade de Belas Artes de Pontevedra. O ano pasado decidiu xubilarse xa que consideraba que a mesma facultade “era un sitio moi politizado”. En varias ocasións chegou a pensar que era “unha marxinada”. “Creo que a cultura está en mans dun determinado grupo político”, asegura convencida.

Rosa ten un pensamento positivo sobre o goberno actual e o mesmo presidente. “Feijóo paréceme unha persoa seria”. A esta opinión engadiu: “Sempre votei ao PPdeG xa que me parece o partido máis serio e as súas actuacións considero que as realiza de xeito honrado”, expresou abertamente.

O posto de presidente da Xunta considera que é “un posto de moita responsabilidade”. A pintora non se ve coas capacidades suficientes para chegar a afrontar un cargo de tal consideración. “É un posto tremendo no que hai que xogar con moitas cartas”, dixo.

“Vexo indispensable que se revisen as contas de exercicios anteriores para ver cales son as causas das débedas e ver onde está ese diñeiro”, respondeu ante a pregunta de que sería o primeiro en facer ao chegar á presidencia.

Tomar as decisións con honestidade e transparencia é un reto para moitos políticos. “Se aceptara un cargo público como o de presidenta da Xunta tomaríao como un servizo ao pobo e non coa finalidade de facerme un servizo a min mesma”, afirmou. A raíz desa opinión, Rosa Caamaño ve inviable afrontar un cargo así. “Non me gustaría ser nunca presidenta porque son unha persoa honrada e tería que pelexar con moitos que non o son”, comentou. O día a día de Rosa pasaría a ser “unha loita continua”. “Hoxe en día hai moita xente que parece ser que só valora os cartos”, mencionou a pontevedresa.

A inmensa maioría dos políticos galegos enfróntanse a situacións complexas, tendo que escoitar xuízos en algúns casos con falta de contexto. Nese caso, Rosa actuaría con cautela. “Nun primeiro intre intentaría escoitar a todo o mundo e tomaría nota do que me parecería xusto cambiar, pero ás críticas daniñas non lles faría nin caso”, aclarou. Para ela ,as críticas construtivas son significativas para conseguir melloras. “Moitas veces unha persoa está nun cargo e non se da conta de cousas que son certas”, manifestou.

Rosa reflexionou sobre o salario dos políticos e chegou á conclusión de que os grandes cargos gozan de “soldos moi altos”. “Considero que non terían por que ter eses salarios nin tampouco dispoñer das pagas vitalicias”, declarou. A pesar de ser un representante da sociedade ve óptimo que “cobrasen o máis parecido ao resto dos cidadáns”. Rosa móstrase en desacordo e crítica coa situación. “Vexo razoable que se lle pagen as viaxes pero non a boa vida que leva algún porque moitos da noite á mañá pasan de non ter nada a telo todo”, reflexou.

Rosa considera que os mitins son unha boa estratexia para chegar aos cidadáns aínda que “xa non son o que eran”. Así mesmo, fai un apuntamento a certos feitos desacertados. “Está mal que haxa partidos que entren nos mitins doutros cabeza de partido e llo boicoteen”, concluíu.