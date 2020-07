“El retraso de la alerta epidemiológica costó miles de vidas”

FORO. El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, reivindicó su gestión de la pandemia y la contrapuso con la del Gobierno, al que atribuyó un “retraso de la alerta epidemiológica” de “diez o quince días” que “costó centenares de vidas, miles de vidas”. Lo hizo en una intervención en la que apeló a “no demonizar” la sanidad privada, convencido de que puede ser “una oportunidad” para “descolapsar” la pública. En un encuentro telemático organizado por Nueva Economía Fórum, defendió que a él le gustaría que en España hubiese “un pacto sanitario”, pero “cuando el PP gobierna, al PSOE no le interesa” y, a su modo de ver, cuando son los socialistas los que están al frente del Ejecutivo, no plantean un posible acuerdo “en serio”. El de Os Peares, quien desde el punto de vista estadístico reivindicó “los buenos” datos de Galicia en la pandemia, defendió la importancia de la sanidad y lamentó que cualquier consenso sea “muy difícil” con un Ejecutivo en el que “sigue instalado el no es no”. A su juicio, “uno de los gravísimos errores” del Ejecutivo de Pedro Sánchez fue “el retraso de la alerta epidemiológica”, que “ha costado centenares de vidas, miles de vidas”.