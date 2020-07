¿Cuál fue el motivo de que no se presentase un candidato a la presidencia de la Xunta de Galicia?

Nosotros expresamos las mismas ideas en todas partes y en todo momento. Por tanto, en esta ocasión consideramos que lo importante de nuestro proyecto social y patriótico en Galicia son las ideas y no las personas . Y además hay una pequeña salvedad en todo esto. No son los ciudadanos los que escogen al presidente de la Xunta sino que se escoge en el seno del Parlamento gallego.

¿Que podría ofrecer Vox a Galicia y a los gallegos?

Seríamos el dique de contención del nacionalismo. En estos momentos nos consideramos la única opción política capaz de ser ese dique de contención y además lucharíamos por nuestra gente del campo, del mar, de la industria y por las familias.

¿Cuál es el objetivo para el 12 –J?

Si hablamos de un objetivo electoral pues será el que marquen las urnas, pero nosotros no nos marcamos ni un suelo ni un techo. Estamos convencidos de que vamos a entrar con fuerza en el Parlamento de Galicia, que es el principal propósito.

Si fuera necesario, ¿Vox mostraría respaldo a algún candidato?

Los pactos a posteriori los van a decidir los gallegos. Todos partimos de cero y los votos no son patrimonio de ningún partido. Escucho hablar a líderes políticos de componentes a priori antes de las votaciones y me parece hasta frívolo. Lo que deberíamos de tener en cuenta es que la campaña electoral no se está realizando en libertad ni de una manera democrática; eso si es importante antes de hablar de pactos. La mayor parte de los partidos ni siquiera condenan la violencia que estamos sufriendo en todos los actos a los que acudimos, y sin embargo quieren hablar de componendas y pactos a posteriori.

Como dice, hubo diversas polémicas en vuestros actos electorales. ¿Cuál cree que es el motivo?

Pensamos que esto sucede porque somos incómodos, molestos y rebeldes. Es precisamente por eso por lo que es indispensable que entremos en el Parlamento de Galicia porque nuestro partido dice lo que nadie quiere oír; representa a quien nadie quiere representar y damos voz a quien nadie quiere dársela. Además nuestras ideas son diferentes a las del resto y nos estamos encontrando con problemas totalmente antidemocráticos y que suponen una lesión al derecho de expresar nuestras ideas con libertad en una campaña electoral ante la ciudadanía.

¿Cuáles son los pilares sobre los que se basa la campaña de Vox en Galicia?

Como decía anteriormente, los pilares son cuatro: el mar, el campo, la familia y la industria. Son los puntos en los que estamos trabajando en nuestros actos, en todas las localidades a las que acudimos y con todas las entidades con las que nos reunimos. El pueblo está transmitiendo que necesita que sus políticos en lugar de cuidarse a si mismos atiendan estos cuatro pilares.

Feijóo tiene hablado de que la ultraderecha no debería ter voz en Galicia. ¿Qué opina de estas palabras?

Feijóo utiliza el miedo como herramienta para silenciarnos. Ese mismo miedo con 114.000 votos en noviembre lo que hizo fue darle un escaño al Bloque Nacionalista Gallego, puesto que a nosotros nos faltaron 7.000 votos. Con esos mismos votos en estas elecciones, teniendo en cuenta que el corte para entrar en el Parlamento es del 5%, en lugar del 8% que es en las elecciones a nivel nacional, pues no solo tendríamos una fuerte implantación en el Parlamento de Galicia sino que además formaríamos un grupo parlamentario propio. Entiendo que esas alusiones que hace el señor Feijóo, vienen derivadas del miedo que tiene a la ciencia cierta de que vamos a entrar en el Parlamento gallego.

Por el contrario, ustedes habéis atacado las políticas nacionalistas del líder del PPdeG. ¿Qué aspectos no apoyáis de su planteamiento?

Consideramos que somos el único dique de contención del nacionalismo pero no lo decimos nosotros, lo dice el propio señor Feijóo, que a parte de avergonzarse de sus siglas, las esconde. Lo dijo en el debate al que yo acudí en la Televisión de Galicia, en el cual se refirió a Galicia como país. También lo dicen todos los números uno de sus listas. Sir ir más lejos, en Narón, la ciudad donde vivo, la señora Ángelas Vázquez, consejera de Medio Rural y número uno de la lista por A Coruña dijo literalmente: “En Galicia se podría votar por dos opciones, por un multipartito o por una persona que dirige un país llamado Galicia”. Nos resulta muy hipócrita que el señor Feijóo vaya utilizando los medios de comunicación para decir que si los gallegos que votaron a Vox en las últimas elecciones aman a España lo que tienen que hacer es votarle a él. Es un doble juego de un nacionalismo acomplejado que está convirtiendo Galicia en la Cataluña de hace veinte años.

Comentaron que la crisis sanitaria provocada por el coronavirus no se gestionó correctamente. ¿Qué propuesta ofreceríais desde Vox?

Consideramos como medida fundamental la recentralización de las competencias de Sanidad. Eso habría ayudado a atajar el problema con mayor harmonía y prontitud. Proponemos esta medida para que en lugar de haber diecisiete gestiones diferentes sobre un mismo tema haya una sola desde un principio.

En Galicia se defiende y se apuesta por el gallego. ¿Por qué desde Vox no le dais esa importancia y reclamáis el uso del castellano?

Lo que proponemos desde Vox es la libertad de elección para que cualquiera pueda expresarse en la lengua que le apetezca. Es más, consideramos el gallego como un verdadero lujo. Yo soy gallego y por tanto doblemente español, como diría Unamuno. Hay que potenciarlo y fomentarlo pero en ningún momento puede ser una herramienta de confrontación política ni algo que poder arrojarnos a la cara ni utilizar para conseguir subvenciones a través de chiringuitos subvencionados ni nada que no sea el amor a una cultura y unas tradiciones que son las nuestras.

Habló usted de “un gobierno criminal e incompetente”. ¿Cómo justifica estas palabras?

Considero que un gobierno que antes de la pandemia sabía lo que iba a pasar y no hizo nada podría considerarse un gobierno criminal e incompetente. Creo que un gobierno que ha perdido 13.000 muertos por el camino y se va dando golpes de pecho al mismo tiempo es un gobierno criminal e incompetente. Y por último, un gobierno que no ha podido dotar a la población de los medios para protegerse hasta que ya era tarde pues es un gobierno criminal e incompetente.

¿Sería un fracaso obtener unos malos resultados el domingo que no alcancen el mínimo para entrar en el Parlamento gallego?

No nos planteamos ese escenario. Lo que sería un fracaso es no poder trasladar nuestras propuestas a la ciudadanía. En estos momentos no estamos pudiendo hacerlo como querríamos por ese ambiente de violencia hacia nosotros. Resulta que mi propia familia no ha podido acudir a verme a ningún acto porque les amenazan, les insultan y les escupen. Eso es lo que está siendo un fracaso, un fracaso para la democracia pero no para el partido porque a pesar de todo este ambiente somos capaces de llevar a la ciudadanía nuestras propuestas y estoy seguro de que el día 12 los gallegos tendrán esto en cuenta.