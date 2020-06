Feijóo inicia unha campaña "excepcional" nos Peares, onde as fronteiras "non valen para nada"

OS PEARES (OURENSE). EP. "Aquí somos dos Peares. Temos catro concellos e catro provincias, pero somos dos Peares". Con esta frase resumiu as súas orixes o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quen se desprazou este venres até a súa localidade natal para arrincar a campaña das eleccións do 12 de xullo, nas que buscará revalidar unha maioría absoluta que lle levaría ao seu cuarto mandato.

O candidato popular á reelección referiuse aos Peares como un lugar "excepcional" pola súa situación: dividido en catro polos concellos de Carballedo, Nogueira de Ramuín, A Peroxa e Pantón; partido en dous polas provincias de Lugo e Ourense; e co río Miño no fondo do val. "Como podedes comprobar, este lugar non é un lugar fácil", dixo.

Precisamente por estas características e polo seu valor persoal, Os Peares converteuse no punto escollido por Feijóo para iniciar unha campaña tamén "excepcional", na que primarán as "propostas" sobre os "enfrontamentos" de partidos.

"O neto de Eladia", tal e como o coñecen na vila, foi recibido por decenas de veciños e coñecidos da súa infancia ante a que foi a casa familiar dos Núñez Feijóo. Ademais, o pobo volveu a decorar as súas rúas e camiños con diferentes pancartas en apoio ao líder popular: 'Presidente, grazas por coidarnos'; 'Alberto, querémoste na Xunta, pero Os Peares é a túa casa'; 'Os Peares con Alberto'.

MÁSCARAS E DISTANCIAS

Feijóo chegou á localidade natal ben entrado o mediodía da primeira xornada de campaña. Os Peares, lugar que xa visitara con ocasión dos comicios anteriores, en 2016, esperáballe esta vez con máscaras e distancias de seguridade, que obrigaron a cortar uns bicos e abrazos que nalgúns casos estiveron a piques de producirse.

A metros do río Miño, e durante unha hora longa, o presidente da Xunta parouse veciño a veciño para saudar e, mesmo, escoitar algunhas peticións, entre elas a dun home que se lle achegou para comentarlle que un caixeiro pechara "fai catro meses".

"Hai que abrilo entón", prometeu Feijóo. Con todo, ao home non lle convenceu a resposta e replicoulle: "Non o apuntes nunha 'verza'". "Non, apúntoo aquí", aseguroulle finalmente o mandatario autonómico, sinalando a súa cabeza.

"O CARIÑO DA XENTE AUTÉNTICA"

No medio de decenas de persoas, entre elas o seu propio equipo e os medios de comunicación, o dirixente popular tivo tempo para interesarse por vellos coñecidos: "Que tal, Rosiña?", "Que ben che vexo!". Incluso unha muller achegóuselle para regalarlle un libro: "Espero que che guste".

E é que aínda que o agora presidente da Xunta, fillo de Saturnino Núñez e Sira Feijóo, abandonou definitivamente Os Peares aos 14 anos, deixou neste enclave interprovincial "o agarimo da xente auténtica", da xente que "tiña moi pouco pero que con todo era moi feliz".

"Teño que traballar xa ou que?", preguntou ao seu equipo de forma irónica, para seguidamente achegarse aos micrófonos para pronunciar un discurso cargado de referencias á súa infancia e á súa familia que, en ocasións, provocaron que se lle cortase a voz.

Fronte á súa casa natal, nun dos lados do río que pertence a Nogueira de Ramuín, Feijóo confesou que aínda que iniciar unha campaña nos Peares quizá non atenda a "razóns obxectivas", trátase do "único lugar" ao que a el lle gusta empezar a carreira cara ás urnas: "Todos os comezos para min empezan aquí".

"SEMPRE PRESUMÍN DE SER DOS PEARES"

"Todos estamos de acordo en que a vida e a política hai que saber moi ben de onde se sae para saber interpretar onde está un e albiscar onde se quere chegar. Sempre presumín de ser dos Peares", manifestou, rodeado dos alcaldes do catro municipios aos que pertence a localidade, todos eles do partido, e das cabezas de lista ás eleccións do 12X por Lugo e Ourense, Elena Candia e Marisol Díaz.

O xefe de filas do PP galego reivindicou a súa "experiencia" tras 11 anos á fronte da Xunta e insistiu na "estabilidade" que necesita a reconstrución da Comunidade polas consecuencias socioeconómicas da pandemia do coronavirus. Para iso, comparou esta situación cos Peares, un "cruzamento de camiños" onde as fronteiras e os muros "non valen para nada".

"Desta vila lévome darme conta da ausencia absoluta do valor das fronteiras", recalcou, para seguidamente destacar: "Se non fose de aquí, non lle daría valor a buscar os puntos de encontro, os consensos, un foro de diálogo onde a xente poida falar con independencia de onde naceu".

Durante o seu discurso, o candidato popular permitiuse citar unha canción de Joaquín Sabina para demostrar o seu desacordo coa frase 'o lugar no que fuches feliz non debeses tratar de volver'. "Eu creo que non é así. Os lugares nos que un foi feliz, ten que seguir volvendo", asegurou, coa voz entrecortada, posto que tamén tivo palabras para lembrar que parte da súa familia está "a descansar para sempre" nos Peares.

Coa estabilidade por estantarte e co obxectivo de lograr unha cuarta maioría absoluta, o presidente reafirmou a súa posta "a disposición" de Galicia, pero cun ollo posto nas súas orixes: "Se non fose de aquí, non sería Alberto Núñez Feijóo. A esta vila débolle moitas cousas. É o pobo onde empecei a saber, a ler, a escribir e, por suposto, a entender a vida".