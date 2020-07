Feijóo llama a votar para “no poner el Gobierno de Madrid en la Xunta”

“Si Madrid no nos respeta, no pongamos el Gobierno de Madrid en la Xunta porque si no se reirían dos veces, una desde Madrid y otra desde Santiago”. Alto y claro desde el compostelano Parque de Bonaval, el presidente gallego y candidato a la reelección por el PP, Alberto Núñez Feijóo, llamó ayer a votar masivamente el 12 J para conseguir la mayoría absoluta para su partido y evitar “poner el Gobierno de Madrid en la Xunta”, en referencia a una coalición del PSOE y otros partidos.

En un escenario privilegiado, emblema de la capital de Galicia, el cabeza de cartel de los del charrán instó a no imitar la fórmula del Gobierno central “más el nacionalismo rupturista” de Galicia y recriminó que el Ejecutivo de La Moncloa no respeta a la comunidad porque quiere cerrar las centrales térmicas de Meirama y As Pontes, o la factoría de Alcoa en San Cibrao.

Aprovechando su presencia en Santiago en la recta final hacia la cita con las urnas del domingo, el de Os Peares recordó a los expresidentes Gerardo Fernández Albor y Manuel Fraga, al pedir el voto “para Galicia” y conseguir “un resultado estratosférico” que permita una mayoría absoluta para gobernar. Primero glosó la figura de Albor y después la de Fraga, de quien dijo que fue “un antes y un después” de la autonomía gallega y se refirió a los resultados de las elecciones de 2005, cuando pese a conseguir un 45,8 % de los votos, el PP no tuvo mayoría absoluta y gobernó el bipartito.

“Volvemos a estar en la misma situación 15 años después”, afirmó, por lo que ha destacado que no llega con “arrasar en las urnas”, sino que hay que ganar con “un resultado estratosférico porque todos los demás están dispuestos a gobernar después de perder estrepitosamente”. Por eso, insistió en no confiarse con lo que dicen las encuestas, a las que asegura que tampoco hizo caso en 2009 cuando consiguió una mayoría absoluta que no pronosticaban, y que nadie se quede en casa haciendo caso a la “estrategia del miedo” de los partidos de izquierda. Una estrategia que cree que va a fracasar porque los gallegos son “demócratas y testarudos y cuando un listo pretende que no vayamos a votar, entonces votamos con más ganas”.

No dejará a Galicia “tirada”. El candidato popular afirmó que si los jóvenes pueden estar durante tres días con las mascarillas haciendo los exámenes de Selectividad también los gallegos pueden ir a votar “con la misma seguridad”, por lo que ha pedido no dejarse “engañar” por el mensaje del miedo ante el coronavirus. Además, volvió a reivindicar su experiencia de gestión y aseguró que no dejará a Galicia “tirada”, y espera que el domingo los gallegos vuelvan a elegirle para presidir la Xunta porque no se trata de “elegir a un diputado para que aprenda a ser presidente, sino a un presidente para que ejerza”.

En clave local, ante los numerosos compostelanos que acudieron a la cita de Bonaval, Alberto Núñez Feijóo comprometó, si gobierna, que la estación intermodal estará lista este año, aunque puso en duda si el AVE “llegará” al mismo tiempo, porque no ve voluntad por parte del Gobierno central; y también insistió en su apuesta de seguir mejorando todos los Caminos de Santiago.

El líder de los populares de Santiago, Borja Verea, fue el encargado de abrir el mitin, en el que también participó el presidente provincial del PP de A Coruña, Diego Calvo. Hoy, en el penúltimo día de campaña, Feijóo se centrará en la provincia de Pontevedra con actos electorales en la propai ciudad del Lérez, O Porriño y finalmente en Vigo.