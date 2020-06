Feijóo pone como aval su gestión mientras la oposición se moviliza

Una campaña atípica marcada por la ausencia de los tradicionales grandes mítines dio arranque ayer en Galicia para las elecciones autonómicas del 12 de julio en las que el candidato popular a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, se vuelve a medir por cuarta vez consecutiva con las fuerzas progresistas que no sólo buscan desbancar al conservador del Gobierno sino que también pugnan entre sí por hacerse con la primacía de este espacio político.

Núñez Feijóo alertó sobre el riesgo de dejar el Gobierno de Galicia en manos de un “multipartito variable”, en un escenario de crisis socioeconómica tras la pandemia de coronavirus, y puso en valor la capacidad de gestión, experiencia y preparación de su equipo.

Así lo trasladó en un mitin en formato reducido, ante algo más de un centenar de personas, celebrado en una de las salas del Auditorio Mar de Vigo, y en el que puso en valor la gestión que la Xunta y los profesionales sanitarios han hecho de la emergencia por la covid-19.

Feijóo proclamó que la respuesta del Gobierno gallego a la pandemia fue “acertada”, guiada “polo corazón e a cabeza”, y advirtió de que “o que ven por diante non vai ser fácil”. A ese respecto, apuntó que las consecuencias de la pandemia se “sufrirán máis” cuando se acabe la vigencia de los ERTE o cuando las empresas tengan que devolver los préstamos solicitados.

Ante ese escenario, el candidato del PPdeG prometió “esforzo” y “programa” para, además de “seguir mellorando a sanidade”, “non dar ningún emprego por perdido”. Feijóo apeló a la experiencia, capacidad de gestión y preparación de su equipo para afrontar el escenario poscovid y, tras afirmar que “Galicia saberá responder á situación económica e social que nos deixa a pandemia”, proclamó: “Nos vindeiros catro años prometo xestión, xestión e xestión, e a miña única prioridade será Galicia, Galicia e Galicia”.

En su opinión, no hay tiempo para discusiones, ni para ver cómo se reparten la Xunta entre partidos de un “multipartito variable”, advirtió y contrapuso la “estabilidade, unidade e certezas” que ofrece el PP a la “inestabilidade”, los “experimentos” e “incertidumbres” que ofrecen el resto de partidos.

Por ello, pidió a los ciudadanos que voten el 12 de julio, sin dejarse influir por los que pretenden “activar o medo”, porque los colegios electorales fueron “inspeccionados” y se puede votar “con seguridade”. “Non deixedes (el próximo gobierno gallego) á sorte, aos pactos e carambolas, non deixedes para os despachos dos partidos o que se pode resolver nas urnas”, reclamó.

Finalmente, el líder del PPdeG hizo balance de algunos de los proyectos e iniciativas puestos en marcha a lo largo de sus 11 años de gobierno autonómico, y subrayó que quiere seguir siendo “un presidente de todos os galegos”. “Non me presento para derrotar a ninguén, senón que para Galicia saila ganando”, sentenció Feijóo, quien aseguró que no perderá tiempo “confrontando” con otros partidos, porque quien tiene programa y proyecto, no tiene tiempo para faltar al respeto a los demás.

Frente al Partido Popular se colocó ayer toda la oposición del arco parlamentario gallego para pedir en el arranque de la campaña una movilización masiva de los votantes socialistas, nacionalistas y rupturistas con el objeto de darle la vuelta a los pronósticos que de forma unánime dan una victoria por cuarta vez consecutiva a Feijóo.

Quien está llamado, según los sondeos, a ser el partido más votado tras el PPdeG apeló a la confianza en su organización para poder formar Gobierno en Galicia tras los comicios del 12 de julio. Así, el secretario general del PSdeG y candidato a la presidencia de la Xunta, Gonzalo Caballero, demandó ayer en un acto en Santiago de Compostela que la sociedad se vuelque con sus siglas para que las encuestas no se confirmen en las urnas.

Tal y como abundó, los sondeos dan a la formación del charrán como vencedora, pero también afianzan al partido del puño y la rosa en el liderazgo del bloque progresista y, lo que a su juicio es muy relevante para el resultado final el 12 de julio, que hay un gran número de indecisos por clarificar su papeleta.

Y ahí fijó su diana ya que se mostró dispuesto a captar la simpatía de ese porcentaje de electoral, situado por el Centro de Investigaciones Sociológicas en el 30 por ciento. Según detalló, si se repiten los resultados de las elecciones generales del pasado año 2019, en Galicia habrá gobierno de progreso.

En una línea similar, pero reclamando para sí el papel principal, se expresó la portavoz nacional y candidata del BNG a la presidencia de la Xunta, Ana Pontón. La dirigente pidió como Caballero una movilización masiva, pero en su caso, de la mano del Bloque para “facer historia” logrando que, por primera vez, este país tenga a una mujer y a una nacionalista presidenta.

“Quero dicirvos, coa man no corazón, que o cambio galego é posible se todos nos mobilizamos, co BNG podemos construir unha Galicia mellor, orgullosa, un país no que vivir e traballar, con xustiza e benestar social. O 12 de xullo fagamos historia cunha muller presidenta, cun goberno capaz de darlle un futuro de esperanza a xente deste país. Ese é o meu compromiso!”, proclamó.

Asimismo, el candidato a la presidencia de la Xunta de la coalición Podemos, EU, Anova y Mareas, Antón Gómez-Reino, Gómez-Reino pidió a los gallegos que se movilicen para revertir los años perdidos

“Levamos 15 anos perdidos, de recortes, de privatizacións, de corrupción do PP”, dijo Gómez-Reino acompañado de Eva Solla e Iria Figueroa, números 1 y 2 de la lista de la formación, respectivamente, por la provincia de Pontevedra.

Gómez-Reino señaló que las que se avecinan son las elecciones más importantes de cuántas se han celebrado en Galicia desde la llegada de la democracia y subrayó que si el presidente de la Xunta las convocó para el 12 de julio es porque pretende desmovilizar a la izquierda. Núñez Feijóo no conoce el espíritu de este país, subrayó ya que si se moviliza la gente que protestó en Verín o la del Nunca Más nacerá un país que dice “bye, bye, Feijóo”.