Feijóo ve peligrar su mayoría si desciende la participación

El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alberto Núñez Feijóo (Os Peares-Ourense, 1961), lanza un aviso a quienes quieran ver garantizada su cuarta mayoría absoluta, con la que igualaría la marca de Manuel Fraga: deben ir a votar el próximo día 12 de julio, porque “si hay un pinchazo de participación” ve complicado poder “revalidarla”.

“Si los gallegos tienen un pinchazo de participación sería muy difícil conseguir la mayoría absoluta”, advirtó, en una entrevista concedida a Europa Press, en la que insistió en que los colegios electorales “son lugares seguros”. “Mucho más seguros desde el punto de vista de la salud pública que otros en los que socialmente tenemos que estar”.

Frente a las críticas de sus rivales, Feijóo volvió a defender que su decisión de fijar en julio las elecciones inicialmente previstas para el 5 de abril y que fueron aplazadas por la pandemia, solo responde a su interés por “preservar la salud pública”. Esperar a otoño, remarcó, multiplicaría los riesgos, sobre todo “por la llegada de turistas”.

Lleva 11 años al frente del Ejecutivo, al que accedió tras derrotar en 2009 al Gobierno de coalición de PSdeG y BNG que había dirigido Galicia una sola legislatura. Preguntado acerca de si se arrepiente de algo, confiesa que sí, pero asegura que no le viene a la cabeza una medida o decisión concreta y que prefiere quedarse “con los resultados”.

“Me quedo con que la Galicia de antes de la covid es una Galicia muy distinta a la que nos encontramos”, proclamó, antes de volver a tirar, como es habitual en sus intervenciones, de las estadísticas económicas para reivindicar su gestión. Ahora, añadió, si los gallegos quieren, su objetivo es estar “a su disposición hasta 2024”. “Y siempre cumplo mis contratos”. Aunque su aspiración es revalidar su mayoría absoluta, Feijóo dio a entender que, si la pierde pero se mantiene como el candidato más votado, está “dispuesto” a presentarse a la sesión de investidura en el Parlamento gallego.

¿Y a pactar con Vox, el partido que le define como “nacionalista” y que aspira a tenerlo “vigilado”? El dirigente reconoció que, aunque considera que la formación de Abascal no logrará un escaño en el Pazo do Hórreo, no se cierra a ningún apoyo.

“Si se diera la coyuntura que usted dice (que Vox fuese llave para un hipotético Gobierno en el que él siguiese al frente), intentaré hacer un debate de investidura y los que tengan representación parlamentaria, que decidan”, avanzó.

Defensor reiterado de una gran coalición en España entre PSOE y PP que irritó a más de uno en su partido, a priori no ve esta opción factible en Galicia, dado que, bajo su punto de vista, “el no es no” de Pedro Sánchez es “el mismo no es no de Gonzalo Caballero”. “Y lo único que une a la oposición de los diez partidos (de la izquierda) es que no gobierne Feijóo”,afirmó, antes de censurar que ninguno de sus principales rivales a la Presidencia “ha gestionado ni un euro público”.

Con el futuro de la factoría de Alcoa en el foco y después de que sus rivales se hayan mostrado dispuestos a su nacionalización si fuese preciso para garantizar su viabilidad y los puestos de trabajo de una industria clave en la Mariña, Feijóo se distanció de lo que ve “un engaño”.

“Cuando uno tiene en sus manos la solución al problema y no lo quiere solucionar, cualquier cosa que digamos es un engaño”, advirtió Núñez Feijóo, quien insistió en que él está “a favor de cualquier fórmula que mantenga Alcoa viable” en Lugo, antes de apostillar que dicha viabilidad solo pasa “por un precio competitivo de la energía”.