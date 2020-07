“Galicia non ten maioría nacionalista nin rupturista. O voto útil é ao PSdeG”

Gonzalo Caballero Míguez (Ponteeareas, 1975), profesor de Economía Aplicada na Universidade de Vigo, estrease este domingo como cartel do PSdeG á presidencia da Xunta. Diante de si non só ten o reto de desbancar ao popular Alberto Núñez Feijóo á fronte da Xunta, senón o de consolidar ao partido do puño e a rosa como segunda forza do Parlamento galego con claridade, algo que da por feito.

Dentro do PSdeG veno a vostede como un candidato cargado de enerxía pese as enquisas que falan dunha nova maioría absoluta do PPdeG de Alberto Núñez Feijóo. Ten algunha enquisa propia que diga o contrario?

Temos moitos datos. Mais a mellor enquisa son as eleccións. Hai oito meses os galegos votamos nas eleccións xerais e o 55% fixémolo polas forzas progresistas lideradas polo PSdeG-PSOE. Nesta campaña percibimos un moi bo ambiente e moi boa acollida aos socialistas, porque somos a mellor opción para o futuro de Galicia.

Ve entón a rúa lonxe dos datos que arroxan as enquisas?

Eu vexo que se está activando unha dinámica de cambio crecente entre o electorado progresista. Estou convencido de que a partir do domingo o PSdeG presidirá a Xunta. Temos boas impresións, moitas ganas e moita ilusión.

Ese colchón que se di que ten Feijóo para manter a maioría absoluta pode tumbalo o PSdeG no ‘sprint’ ?

O colchón no que descansou Feijóo está oxidado e obsoleto. Galicia necesita un impulso dinámico e non un goberno esgotado e acomodado sin programa de futuro para o noso país. Feijóo preside unha Galicia na que os principais indicadores foron a peor e desta crise tan profunda hai que sair pola esquerda e con políticas progresistas. É preciso que estea alguén á fronte da Xunta que teña capacidade e compromiso para liderar a reconstrucción económica e social do país.

Cales serían os eixos?

Nun punto de inflexión tan importante como o de agora o PPdeG ten un modelo e un líder esgotado e quero presidir unha Xunta con enerxía para unha Galicia emprendedora e de vanguardia.

A xestión que Feijóo está facendo do brote de coronavirus na Mariña, que vostedes critican, pode afectar aos resultados na provincia de Lugo ou incluso en Galicia?

Menos mal que nos momentos máis duros da pandemia o Goberno central socialista en España aplicou o estado de alarma, o confinamento, e puxo o dereito á saúde por enriba de todo. Feijóo foi un irresponsable cando pediu que non se prorrogase o estado de alarma e os socialistas mantivemos o criterio de priorizar a defensa da saúde fronte a irresponsabilidade do PP. Durante a crise, Feijóo pedía competencias para xestionar as cuestións en Galicia e agora ten a plenitude de compatencias para atender a nova normalidade que estamos vivindo, e os nosos alcaldes e alcaldesas na Mariña están fondamente preocupados. A impresión que teñen é que o Goberno de Feijóo reaccionou tarde e mal, porque o confinamento de cinco días non ten ningunha base médica nin epidemiolóxica. Ademais, cando Feijóo sinala que as persoas que están en cuarentena poden abandoala para ir a votar é un feito que preocupa moitísimo. No PSdeG temos claro que a saúde é o primeiro, por enriba de calquera voto ou calquera goberno, e estamos preparados para darlle a Galicia unha etapa cos mellores xestores da sanidade pública. O comité de expertos que creei no seu día vai estar ao meu carón dende o primeiro momento que sexa presidente da Xunta. O relato do PP de que o Goberno reaccionou tarde é falaz. Estase vendo agora.

Feijóo asegura que a oposición está tratando de meter medo con este asunto para sacar réditos .

O presidente da Xunta debería de ter a dignidade de recoñecer que nestes momentos en Galicia hai máis de 240 persoas contaxiadas polo virus e que cando se decretou a emerxencia sanitaria en Galicia había 115. Polo tanto, estamos nunha situación grave, especialmente na Mariña, porque é alí onde se concentra o maior número de contaxios. Hai hoxe (por onte) 144 casos activos e un milleiro de aillados, e setenta mil persoas afectadas polas medidas de confinamento e limitación dea mobilidade. É unha situación moi grave e parece que ao actual presidente da Xunta lle molesta que poñamos a defensa da saúde por enriba de calquera outro tipo de interese. Nós queremos que se dean todas as garantías sanitarias, que todo o mundo poida votar, e desexamos que haxa unha alta participación porque temos un claro compromiso coa democracia.

Fala de levantar un goberno progresista. Feijóo sostén que ese sería un multipartito inestable moi lonxe dun goberno popular marcado pola estabilidade e a xestión.

A Feijóo gústanlle os gobernos de coalición formados polo PP con C’s e Vox, como en Andalucía ou Madrid, e aplaude os acordos do PP coa ultradereita. Porén, preocúpalle que existan gobernos de progreso que defendan a sanidade e a educación públicas.

Ademais do reto que ten de tentar tumbar a Feijóo tamén ten en paralelo que é o de afianzar ao PSdeG como segunda forza no Parlamento de Galicia. Está asegurado?

Eu pídolle o voto a todos os progresistas de Galicia que queren sacar ao PP do goberno da Xunta. O único proxecto para pilotar un cambio en Galicia é o PSdeG-PSOE. Quero presidir un executivo progresista en Galicia. Son galeguista, non son nacionalista; son reformista, non son rupturista; e teño un proxecto socialdemócrata para a reconstrucción económica e social do país. Somos un partido de goberno, que gobernamos en cinco das sete cidades galegas, en tres das catro deputacións, e que gañamos as eleccións xerais o ano pasado. Somos a forza do cambio. Fago un chamamento ao voto últil ao PSdeG-PSOE. En Galicia non hai unha maioría nacionalista, nin rupturista. O único voto útil que garante un cambio e o PSdeG, capaz de construir unha maioría en torno a un proxecto de esquerdas e con capacidade contrastada de gobernar. Estou convencido de que os galegos e galegas que mostrarán a súa vontade para que poidamos presidir un goberno socialista na Xunta.

Por que apoiar ao PSdeG?

Estas eleccións son moi importantes porque se aveciña unha crise económica e social moi profunda e hai que sair da crise con políticas de esquerda. O próximo goberno galego estará presidido polo PSdeG ou polo PPdeG. Nós facemos un chamamento ao voto útil a todos aqueles que votaron ao PSOE nas eleccións xerais e municipais do ano pasado, porque se imos a votar conseguiremos un goberno de progreso en Galicia, retirar a Feijóo da Xunta e frear a unha dereita e ultradereita que están acosando a un goberno progresista en España.