“Galicia precisa seguridade, xente que sume e que teña experiencia”

Tras once anos de goberno do PPdeG na Xunta, e chegados xa ao ecuador da campaña, está todo dito ou queda partido ata o 12-X?

Os partidos sempre hai que xogalos ata o final. Pero temos ao mellor adestrador, que é Alberto Núñez Feijóo, que quere a Galicia, que respeta a Galicia, e iso fixo que traballara arreo durante estes once anos. Os resultados están á vista, e polo tanto imos cunha gran ilusión ás eleccións, pero cunha dobre carga de responsabilidade, porque si nunca se lles fallou aos galegos, xusto agora, nun momento que é delicado, tampouco lle debemos fallar.

Qué lle diría á xente que está pensando en non ir votar o 12 de xullo por medo á covid-19?

Que debe ir a votar e a exercer o seu dereito. Votar é seguro e ademáis é a primeira vez que se implementan unhas medidas que están supervisadas desde o punto de vista médico. Se non van a votar, outros o farán por eles. Igual que é seguro ir mercar, ir dar un paseo ou ir traballar coas medidas axeitadas, é seguro ir votar. Quedar na casa sería un grave erro.

E que mensaxe trasladaría a ese 25 por cento de indecisos que apuntan as enquisas?

Que acudiran a votar e o fixeran por unha persoa, Feijóo, que demostrou que está ao carón da xente nos momentos máis complicados. Todo aquelo que prometeu acabou sendo unha realidade. Galicia precisa seguridade, xente que sume en non que reste, xente que teña experiencia. A seguridade é primordial. Desde o punto de vista sanitario hai que seguir traballando por unha sanidade que demostrou que ten aos mellores profesionais, e ahí están os resultados. Pero tamén desde o punto económico, pola nosa mocidade, para que teñan un futuro en Galicia. E desde o punto de vista social, para que a xente maior, que tanto traballou e loitou por nós, teña uns últimos anos da súa vida de estabilidade e non de crispación.

¿Nesta última semana serán máis rival a oposición ou as enquisas, que din que o PP vai arrasar?

As enquisas sempre son perigosas, sobre todo cando dan a sensación de que xa non hai nada que facer. Ao contrario, está todo por facer, a xente ten que ir a depositar o seu voto e, polo tanto, temos que animala. E o facemos cun programa que é realista e a sabendas de que teñen en nós uns servidores que a partir do 13 de xullo continuarán traballando por e para Galicia. É certo que enfrente (na oposición) temos un pouco de crispación e que a palabra Feijóo está continuamente nas súas bocas. O mellor que poderían facer e presentar programas, pero que sexan realistas. Porque as veces da a impresión de que esto e maná e que aquí non hai que xestionar. E, por suposto, o que nunca me gustaría e ver é unha Galicia repartida feita añicos, como si fora unha tarta, onde primen ideoloxías e intereses persoais pero non os galegos.

Na provincia de A Coruña o PP obtivo 13 escanos fai catro anos. Cal é o obxectivo en 2020?

Eu diríalle á xente de A Coruña que vaia a votar para ter unha provincia onde podamos desfrutar da cidade das TIC; onde podamos ver o novo polo tecnolóxico de A Sionlla; onde teñamos vivendas de promoción pública no Castiñeiriño (Santiago) ou o parque Ofimático (A Coruña); onde poidamos ver unha cidade de A Coruña rehabilitada, porque acabamos de aprobar a área Rexurbe... E para todo eso precisamos unha maioría absoluta.

Dende o punto de vista do medio ambiente, cree que o modelo industrial de Alcoa ou da térmica de Endesa en As Pontes é compatible coa folla de ruta da UE? Hai que pensar noutras alternativas?

Nós cremos nunha Galicia sostible. E falar dunha Galicia sostible é falar dun equilibrio entre o medio ambiente e a industria. O que sí podo decir e que somos das rexións máis esixentes no eido medioambiental. Estas dúas industrias compren estrictamente coas súas autorizacións ambientais integradas, fixéronse revisións e grandes inversións como no caso de As Pontes. A transición debe ser xusta. O que non pode ser é que a xente se quede sen traballo e estar pensando ‘e agora qué’. Antes de pechar hai que buscar alternativas. Agora a alternativa pasa por seguir apoiando a estas comarcas e non soterralas dun día para outro.

Na Coruña e en Pontevedra preocupa a modificación da Lei de Costas que pretende o Goberno, que podería por en perigo inversións e empregos nas conserveiras ou Ence...

Como saia adiante esa modificación temos un gran problema en Galicia. Son cen industrias e cinco mil edificacións e, dentro delas, temos hoteis, residencias, colexios... e non creo que estemos para iso. Sobre todo porque cumplen estritamente coa lei. Aquí hay un concepto ideolóxico que non sabemos ao que obedece. Ou máis ben si. Foi unha metedura de pata (do Goberno) con Ence, que globalizaron de tal xeito que por unha empresa, onde saben ademais que non tiñan razón, ao final o conglomerado esténdese. Fai un ano pretenderon, a través dun regulamento, modificar a Lei de Costas. Desde a Xunta puxémonos de acordo co sector, denunciamos a situación e deron marcha atrás, pero agora pretenden modificar a Lei de Costas a través da Lei de cambio climático. Ata o Consello de Estado lles deu un tirón de orellas. Esas empresas ou actividades que podían ter de prórroga ata 75 anos co cumprimento da lei, agora pódense atopar con que só teñen un. Eso da moitísima inseguridade xurídica e frea as inversións. Non o imos a permitir.

O lácteo galego denuncia unha nova baixada de prezos e cunde certo desánimo. Qué receitas ten o PP?

Galicia está moi ben posicionada no lácteo. Somos a primeira comunidade a nivel nacional e pasamos de ser a novena rexión en Europa a oitava que máis leite produce. É certo que a covid mudou as perspectivas, e se ben nos primeiros días o consumo incrementouse, a partir de aí relaxouse e iso fai que haxa unha alteración. Pero lembro que fai catro anos decíamos que teríamos en Galicia a empresa tecnoloxicamente máis importante de Europa, onde farían subproductos de gran calidade a través do leite, e ao presidente Feijóo e a min acusábasenos de mentir. Esa empresa é unha realidade, ten 120 postos de traballo directos e xa recolle un 19 % do leite. O lácteo precisa estabilidade e o Goberno central amosou que só se lembra dos gandeiros cando hai eleccións. Pero os gandeiros non están sós en Galicia e, ao igual que se implantou esta empresa e ampliáronse outras, sacaremos adiante desde a Ley de movilización de terras agrarias ata as concentracións parcelarias, que son imprescindibles.’

Que ten que dicir das queixas da oposición sobre a falta de vivendas de promoción pública?

A oposición nos acusa de que só fixemos catro e hai 3.500 persoas que viven en vivendas de promoción pública. Neste momento estanse a construir máis de 200 e na vindeira lexislatura o obxectivo e rehabilitar 3.000 vivendas para que os mozos podan emanciparse e ter unha vivenda digna. Ademáis, imos loitar para que haxa seguridade xurídica nas vivendas. Ter unha vivenda baleira non pode ser sinónimo de que calquera poda entrar. Antes esas ocupacións en Galicia eran unha anécdota pero agora están proliferando e nos imos loitar para que a seguridade xurídica sexa primordial. Hai opcións de carácter social para que ninguén estea sen fogar. Pero a propiedade privada nese eido ten que ser sacra.