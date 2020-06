Gómez-Reino sinala as eleccións como un "reto histórico" para finalizar os "anos perdidos" polo goberno do PP

O candidato de Galicia En Común-Anova Mareas á Presidencia da Xunta, Antón Gómez-Reino, sinalou as eleccións autonómicas que se celebrarán o próximo 12 de xullo como un "reto histórico" para finalizar os "anos perdidos" na comunidade polo goberno do Partido Popular.

Durante un acto que tivo lugar este xoves na Porta do Sol de Vigo, destacou que a cita electoral representa un "reto histórico" para as forzas progresistas e "o conxunto da cidadanía", que poderá pór fin aos "recortes e privatizacións" aplicados na sanidade e a educación polo presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo.

Así, o candidato de Galicia En Común-Anova Mareas á Presidencia do Executivo galego subliñou que esta convocatoria electoral tamén representa unha oportunidade para "terminar" cos "anos perdidos" no sector naval, así como en relación ao autogoberno.

Ademais, asegurou que Feijóo convocou as eleccións para o próximo 12 de xullo co obxectivo de "desmovilizar" aos votantes. A ese respecto, sostivo que este feito mostrou que o líder do PPdeG "non coñece o espírito do país", que, na súa opinión, está representado polos galegos que se mobilizaron para manter aberto o paritorio de Verín (Ourense) e os obreiros que actuaron do mesmo xeito en Vigo con anterioridade.

Deste xeito, Antón Gómez-Reino avanzou que a súa formación levará a cabo unha campaña por cada barrio, vila e cidade, xa que, segundo resaltou, "faltan moi poucos votos" para conseguir unha maioría de esquerdas no Parlamento de Galicia. Nesta liña, incidiu en que, "fronte a esa desmovilización que buscan os poderes económicos", os galegos están "moi preto dun cambio político" na comunidade.

Neste sentido, Gómez-Reino remarcou que Galicia está ante as eleccións "máis importantes" da democracia actual e chamou a votar o próximo 12 de xullo para "botar fóra" da Xunta ao actual presidente. "Entre todos, é o momento de construír un país novo e de dicir 'aí vai Feijóo', 'até logo Feijóo' e 'nunca máis Partido Popular'. É o momento de construír un país en común", afirmou.