“Hay gente más preparada para asumir ser presidente”

Carmen Avendaño es conocida por su lucha contra el tráfico de drogas en Galicia. Trabaja en la fundación Érguete, desde hace 33 años, ejerciendo el cargo de presidenta, para asistir a personas afectadas por conductas adictivas y a sus familias.

La activista tiene una opinión favorable con respecto a los políticos gallegos y los define como “responsables”. “Quizás no estemos de acuerdo con ellos, pero considero que tenemos una representación que es responsable de las mayorías”, expuso.

Carmen nunca se propuso ser presidenta de la Xunta ni el hecho de ocupar ningún otro cargo de gran responsabilidad. “ No soy tan vanidosa ni tengo tanta autoestima”, dijo entre risas. Además, explicó que “nunca sería presidenta del gobierno gallego ni de otro sitio porque hay gente mucho más preparada que yo para afrontarlo”. Carmen es una mujer que practica la política día a día, que milita en el PSOE pero que únicamente ocupó puestos de responsabilidad en circunstancias excepcionales. “No me gusta la política activa, me comprometo con ella, pienso en la izquierda y milito pero desde luego los cargos políticos no me gustan”, concluyó con firmeza.

Para Avendaño sería necesario que, a pesar de que cada uno de los grupos políticos mantenga sus posiciones, “hubiera más debate para llegar a la sociedad y que se interpreten de una manera más real los porque sí y los porque no para llegar a acuerdos puntuales”.

La honradez es “una meta en mi vida”. Carmen lleva muchos años ejerciendo cargos no políticos pero si sociales con presupuestos importantes y coordinando las direcciones de diversas plantillas de renombre. Sin embargo, “jamás alardeo de ello”, afirmó.

Las críticas en política son “importantes siempre que tengan una base”. “No creo que le agrade a nadie recibir juicios pero dentro de la responsabilidad pública que tengo en determinados aspectos como son los sociales, es lógico que la gente opine”, expuso. Cuando llegan a sus oídos comentarios que desestima, lo que hace es redactarlo a través de los medios explicando que ese no es el cometido que se perfila y que “soy de otra forma”. “Si son verdades hay que tener en cuenta las críticas y tratar de corregirlo para próximas ocasiones”, explicó. El principal cambio que introduciría en la sociedad gallega sería promover más el diálogo. “Se debería dialogar con todos los grupos políticos y que cuando uno sostenga una idea concreta tenga que defenderla con los argumentos que conoce y que además tenga conocimientos desde la propia realidad”, relató. En ese aspecto añadió: “cuando el interlocutor está con políticos, si es sincero y realmente demuestra que lo que está haciendo es algo necesario, normalmente todos los grupos políticos lo apoyan”.

Carmen piensa que los políticos son “personas muy dignas que nos representan a toda la ciudadanía”. En lo relativo a los salarios no refleja disconformidades. “Una persona escogida por la sociedad para ejercer un cargo con responsabilidad considero que debe de tener un sueldo apropiado para vivir dignamente su familia y él,” finalizó.