Jornada de compras que se aprovecha en las urnas

La jornada electoral en Padrón comenzó intensa a primera hora de la mañana, cuando la gente se agolpaba a las puertas del colegio, situado en el centro histórico de la localidad, al lado de la famosa Iglesia do Pedrón.

Como es habitual, el tradicional mercadillo concentró a cientos de personas que aprovecharon la mañana de compras para acercarse a las urnas. Tras la comida, el sol y los 30 grados de temperatura incitaban a un día de playa y de actividades de ocio, lo que provocó una nula asistencia, del orden de cuatro personas cada cuarto de hora.

Los hosteleros de la zona, con locales próximos a las inmediaciones del colegio detallan que la mañana fue muy concurrida, la cola llegó hasta un máximo de unas treinta personas, que sobrepasaron los límites de la cerca del recinto. Protección Civil de Padrón fue el encargado de cumplir la normativa sanitaria y velar por el aforo. Sin embargo, tras el descanso para comer, no volvieron por la zona porque no lo consideraron necesario, por no llegar a formarse nuevamente cola.

Los dueños de estos establecimientos limítrofes al colegio electoral también detallaron que hace año y medio, en las elecciones generales, pese a tratarse de un día soleado como el de ayer, la afluencia de gente fue mayor.

Quizá las mascarillas y el tener que esperar en una cola echaron para atrás a muchos que en otras circunstancias sí se habrían acercado a depositar su voto en las urnas, sobre todo a los más dudosos. En su consideración, la participación en Padrón fue más baja que otros años.

En cuanto al rango de edad, la mayoría de los asistentes acudían en familia, por lo que la edad de los participantes era muy variada. Si bien, los ancianos ganaban delantera a los jóvenes durante la mañana, sí es cierto que muchos de los primeros votantes en unas elecciones tomaron unos minutos de su tarde para depositar su papeleta en las urnas.