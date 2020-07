“La obsesión de la oposición es Feijóo, Galicia les importa bastante poco”

A pocos días ya de la cita con las urnas, ¿podremos ir a votar tranquilos los gallegos el 12 de julio en relación con el coronavirus?

Los días van pasando y lo que se demuestra es que con una llamada a la prudencia, que hay que hacerla siempre, el protocolo es eficaz y todas las medidas que se están tomando, como revisar los colegios y garantizar las distancias, más las que se van a tomar el día 12, van a garantizar que se pueda ir a votar sin ningún problema y con la misma seguridad con la que estamos haciendo muchísimas cosas en la vida diaria.

¿Va a condicionar la abstención este proceso electoral?

Yo espero que no. Por eso creo que son muy peligrosas, y retratan al que las hace, esas insinuaciones de algunos partidos de la oposición de que votar no va a ser igual y que puede tener algún riesgo. A la gente hay que decirle que vaya a votar con total tranquilidad y con total libertad. Y que vote a quien quiera. Pero que en ningún caso deje de ir a votar porque piense que no es seguro.

¿A pesar de las actuales circunstancias, ve ambiente electoral? ¿Está movilizado el PP de Pontevedra?

Es una campaña extraña. Nadie imaginaba hace unos meses que hubiese que hacer una campaña con mascarilla, limitando los aforos... Pero bueno, con respecto al PP de Pontevedra, en el acto que hicimos en la plaza de toros no quisimos renunciar a ese simbolismo, aunque no tuvo nada que ver con las grandes concentraciones. Lo que estamos intentando es el contacto muy directo con la gente, la movilización en el microterritorio. El partido está movilizado, de otra forma, pero perfectamente movilizado. Y en los mítines se ve esa contención de que probablemente, si no hubiera que guardar las garantías sanitarias, que no tengo duda de que hay que hacerlo, la afluencia sería mucho mayor.

¿Que le pareció el debate de candidatos emitido el lunes en la CRTVG?

Feijóo lo resumió perfectamente en su intervención final. Se trata de preguntarle a la gente quién quiere que se haga cargo de dirigir Galicia en un escenario muy duro que se va a abrir. Y la alternativa es que Feijóo siga dirigiendo Galicia, igual que la dirigió durante estos meses de pandemia y durante los años anteriores, o que un conjunto de partidos que estaban allí representados, y que a su vez representaban a muchísimos más, se intenten poner de acuerdo. Esa es la alternativa y ya estamos viendo de lo que son capaces, o más bien de lo que no son capaces, en los sitios en los que gobiernan, empezando por el Gobierno central. Eso es lo que se dirimió en ese debate y al final fue lo que esperábamos: un todos contra uno. Alguien que hablaba de Galicia y otros que no hacían más que pronunciar la palabra Feijóo, Feijóo, Feijóo. Aquí la obsesión de la oposición es Feijóo, Galicia les preocupa bastante poco.

¿Es más importante hoy la política útil que las recetas ideológicas?

Sí, por supuesto. Yo no digo que la ideología en política no esté bien, pero en este momento lo que la gente quiere son soluciones prácticas. Que se le diga ya como se le va a poder ayudar. Por lo tanto, que se les hable de ideologías, de consignas y de fórmulas mágicas que todo el mundo sabe que no tienen fundamento y no valen para nada no es lo que se necesita. Tengo clarísimo que si hay un momento en el que la gente pide gobiernos ya experimentados y no gobiernos que vengan a aplicar ideologías y a aprender es en este.

Todos los sondeos, incluido el del CIS, otorgan una victoria clara al PPdeG. ¿En estas circunstancias, consideran más rival a la oposición o al exceso de confianza?

Algunos de la oposición hacen insinuaciones como desincentivando que la gente vaya a votar y las encuestas a veces también pueden provocar ese efecto. Recuerdo siempre que en 2009 ninguna encuesta decía que el PPdeG tenía posibilidades y al final ganamos. Por tanto supongo que el Bipartito, que estaba muy confiado en las encuestas, se llevaría una gran sorpresa. Yo no me quiero llevar esa sorpresa. Las encuestas es verdad que marcan tendencias y si son buenas te animan, pero al final no son ningún voto en la urna. Por lo tanto, a todo el mundo que piense que como las encuestas son positivas el PP ya ganó le digo que de eso nada, que el PP ganará si la gente va a votar el día 12 y ninguna encuesta nos va a hacer ganar.

¿Tiene la sensación de que el Gobierno actuaría de otra manera ante el cierre de Alcoa si la factoría se ubicase en Cataluña o el País Vasco?

A mi me hace mucha gracia ver lo que decía sobre este conflicto la ministra de Trabajo (Yolanda Díaz, de Podemos) hace seis meses, antes de ser ministra, y lo que dice ahora en el Senado, apuntando que no tiene nada que ver con esto y que lo solucione la Xunta. Como que a ella todo esto le da igual. Es tremendo, sobre todo si pensamos que la solución está en manos del Gobierno, que es el que puede aprobar un estatuto electrointensivo, que se lleva pidiendo hace muchísimo tiempo. La empresa lleva muchísimo tiempo diciendo que lo necesitaba y por lo tanto nosotros lo seguimos demandando. Yo no sé lo que haría el Gobierno si este conflicto se produjera en otros territorios, pero probablemente otros territorios electoralmente le importen más que Galicia. A nosotros eso nos da igual. Lo que pedimos es que actúen en Galicia. Que Alcoa desaparezca supondría un impacto brutal para A Mariña.

Gonzalo Caballero (PSdeG), sostiene que a Galicia le iría mejor con una Xunta en sintonía con La Moncloa. ¿Daría un mejor trato Sánchez a Galicia si aquí gobernase el PSOE?

Si algo caracteriza a Gonzalo Caballero es su absoluta sumisión a cualquier cosa que decida Pedro Sánchez. Incluso lo decía el propio Sánchez, que necesitaba un gobierno socialista en Galicia no para que Galicia tuviera un aliado en Madrid, sino para que Madrid tuviera un aliado en Galicia. Y así nos va. Yo le preguntaría a Caballero y al PSdeG, viendo la situación de Alcoa, de qué les ha valido esa sumisión y ese decir amén a cualquier decisión que venga de Madrid o a cualquier falta de decisión que nos perjudique.

¿Con qué se quedaría de todo lo hecho por la Xunta durante los últimos cuatro años?

Primero con la normalidad de aprobar todos los años los Presupuestos, que parece que no tiene importancia y es fundamental, pues es lo que te permite después hacer cosas. Estamos viendo como estamos en el Gobierno de España, donde todavía funcionan con los Presupuestos de Rajoy. Y segundo con la unidad que hay en el Gobierno gallego para tomar decisiones y para poder decir lo que pensamos que es mejor para Galicia enfrentándonos a quien haga falta. Si no nos gustan cosas que haga nuestro partido o que haga el Gobierno central, también cuando era del PP, decirlo. Me quedo con eso. Y a partir de ahí con la recuperación económica y las buenas cifras tanto a nivel de empleo como de producción industrial hasta la pandemia. Por eso estamos tan preocupados por iniciar cuanto antes la recuperación y no dar pasos atrás.

¿Y a nivel de su departamento?

Culminamos el plan de infraestructuras judiciales, que era un plan muy ambicioso y que además se ejecutó en su mayor parte durante la crisis económica, y a día de hoy tenemos unas infraestructuras judiciales creo que muy adecuadas . Al mismo tiempo hemos ido modernizando las nuevas tecnologías en materia de Justicia. Estoy satisfecho de que hayamos ido extendiendo la red de emergencias, que todo el territorio de Galicia disponga de un servicio de emergencias profesional que lo cubra y también de todo lo que hemos conseguido en toda la negociación que hubo con fondos europeos, ahora le toca al Gobierno de España culminar la operación, para que Galicia vuelva a tener fondos.

¿Será presidente Rueda en 2024?

Hasta ahora nos ha ido muy bien y sería magnífico que en 2024 siguiéramos como estamos ahora. Sería bueno sobre todo para Galicia.