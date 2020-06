La receta tradicional no falla

En las campañas electorales parece que todo ya está inventado pero, en esta época de coronavirus, lo nuevo no es seguir innovando sino volver a las viejas recetas que siguen triunfando y dan resultado, como la de la Coca-Cola. Así que el presidente de la Xunta y candidato a la reelección por el PP, Alberto Núñez Feijóo, volvió ayer a la tierra que le vio nacer, como hace en cada inicio de campaña, para reivindicar no solo sus orígenes sino también la fórmula de su éxito, que triunfa en las elecciones gallegas y apunta a una Galicia verde, innovadora, joven y familiar.

Ya se sabe que ‘los experimentos, con gaseosa’, pero Feijóo no es dado a ellos y, por eso, clama en Os Peares (Ourense) contra las fórmulas de los otros partidos, los de los “dogmatismos, la improvisación y la inexperiencia” frente a su trayectoria de tres legislaturas al frente de la Xunta. Para iniciar la carrera hacia la cita con las urnas que le haga conseguir la cuarta recurre, una vez más, a la receta tradicional, la que existía incluso antes que la Coca-Cola y que no falla.

“Aquí fuimos precursores de la Coca-Cola y de la Pepsi”, relató Feijóo ante varias decenas de sus antiguos vecinos ante la casa familiar en la que nació, situada en Os Peares, un curioso cruce de caminos, ríos y puentes, donde se unen dos provincias, Lugo y Ourense, y que se reparte entre cuatro municipios. Porque este lugar no solo fue uno de los primeros en tener luz eléctrica, sino también la fábrica de un refresco llamado Vilop que le hacía “la competencia” a la Fanta y la Mirinda, según Feijóo.

Por eso, Os Peares es para él un lugar de “innovación”, pero sobre todo su hogar familiar al que cree que siempre hay que “tratar de volver”, contradiciendo lo que dice Joaquín Sabina en su canción Peces de Ciudad, porque “lo más importante” es la familia y la salud, ha afirmado emocionado al recordar a su padre que falleció hace unos años. Así que Feijóo sigue volviendo en cada inicio de campaña al lugar de sus raíces, donde algunos se refieren a él no como presidente, sino como ‘o Alberto’ y donde hoy fue recibido por varias pancartas, en una de las cuales ponía, en gallego, “Alberto, te queremos en la Xunta, pero Os Peares es tu casa”.

En otro lugar de este enclave, se podía ver ayer un particular duelo de pancartas con una que rezaba “Somos de Os Peares y Feijóo no nos representa”, junto a otra en la que ponía “Alberto, nuestro presidente”. Aquí inició ayer por la mañana una “campaña excepcional” no solo por la situación derivada de la pandemia, sino porque intenta conseguir su cuarta mayoría absoluta, algo también excepcional en esta España “fragmentada, donde hay multitud de partidos y pocas ideas que unan”, ha lamentado.

Aparte de este mensaje contra “la división y la discordia”, Feijóo insistió en su experiencia como presidente y que es mejor ocupar un sillón incómodo que cómodo, porque solo así “sentirás que el cargo es una carga que tienes que llevar con dignidad y honestidad”.

“Esto no va de partidos ni de candidatos, la política no va de disputas o de enfrentamientos. En Galicia, la política va de Galicia, nada más”, concluyó, antes de recuperar su ronda de saludo a los vecinos. Un recorrido por la carretera que pasa enfrente de su casa familiar en el que saludó, con la mascarilla puesta, a gente de todas las edades que le preguntaron por su hijo, le regalaron un libro y le pidieron un cajero automático para no tener que ir a sacar dinero a Ourense. Y es que si Feijóo no fuese de aquí “no sería Alberto Núñez Feijóo”, como él mismo dijo, sería otra fórmula, distinta a la del precursor de la Coca-Cola.