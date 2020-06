Marea Galeguista lexislará contra a LGTBIQfobia

igualdade. Marea Galeguista avanzou na mañá de onte que se entra no Parlamento galego tras as eleccións do vindeiro 12 de xullo, velará pola aprobación dunha lei “de verdade” para loitar contra a LGTBIQfobia.

Na véspera da celebraciónno día de hoxe do Día do Orgullo, a xornada de reivindicación da igualdade de dereitos das persoas LGTBI, a cabeza de lista pola provincia de Pontevedra, Peque González, avanzou que traballarán na Cámara “para revisar e modificar” o orzamento á lei de igualdade LGTBIQ galega, “traballando conxuntamente coas asociacións para que sexa unha lei que loite contra a LGTBIQfobia de verdade”.

Para iso, a candidata de Marea Galeguista, avogou por fomentar unha educación inclusiva para chegar a unha igualdade real no marco dunha nova normalidade na que os “delitos de odio non deben ter cabida”.

Do mesmo modo consideran que é necesario que a nova Lei contemple medidas de orientación e protección laboral sobre todo no ámbito da transexualidade porque na actualidade “a maioría das persoas transexuais que acceden a un traballo, fano na máis absoluta precariedade”, opinou González. ECG