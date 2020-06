“Mis mítines aburrirían al público, tipo Anguita, explicando mi programa”

“En caso de no poder hacer las cosas con honestidad, dimitiría, esa es mi opinión sincera ahora mismo, pero en vista de cómo va el mundo, debe ser algo dificilísimo de llevar a cabo”, afirma José Manuel Martínez Costas, uno de los científicos más reputados del CiQUS (USC), cuyo grupo de investigación ha sido de vital importancia durante esta pandemia por el desarrollo de la primera vacuna gallega ya preparada para testarse en ratones, paso previo al ensayo clínico en pacientes.

El experto “duda” que pudiese llegar a presidente de la Xunta de Galicia, ya que “no valdría para hacer muchas de las cosas que implica la actividad política, incluida una campaña electoral”.

Además, bromea con que “mis mítines serían muy sosos”, porque “soy incapaz de desarrollar ese grado de teatralidad sin creérmelo”, dice en referencia a los políticos capaces de trasladar discursos cargados de promesas que a la hora de la verdad resultan ser inmaterializables. “Sería más tipo Anguita, aburriendo al público a base de explicar mi programa”, se ríe. Asimismo, indica que ese programa electoral estaría centrado, “básicamente, en la justicia social y la meritocracia”.

Ante la pregunta de qué es lo primero que haría al entrar en el cargo, Martínez Costas bromea con que “comprar algo de ropa, porque soy un desastre para eso”. De todos es sabido que un político respetable tiene que llevar un atuendo igual de respetable (nótese la ironía). Y para ser buen político, algo que escasea, debería ser necesario escuchar las opiniones de todo el mundo, incluso las contrarias a nuestro propio pensamiento. El científico considera que “sí sería capaz de escuchar las opiniones de casi todo el mundo”, y resalta el “casi”, ya que “no voy a ser políticamente correcto en esto: hay opiniones que no merece la pena ni escucharlas”.

ASUMIR LAS CRÍTICAS. Y, debido a ello, probablemente estaría a merced de muchas críticas. “No voy a decir que no me importaría ser criticado, por supuesto que sí lo haría, pero intería utilizarlas para mejorar mi gestión”, afirma el investigador. En este sentido, sobre su sueldo, afirma que “no me parece injusto que cobren mucho, ya que tienen mucha responsabilidad, lo que a su vez implica que deberían asumir esa responsabilidad cuando deben hacerlo, que por eso le pagan tanto”. “¿Alguno lo hace?”, se pregunta reflexivamente.

En opinión de Martínez Costas, uno de los cambios más importantes que deberían introducirse en la sociedad gallega, y que él mismo llevaría a cabo en caso de llegar a la presidencia de la Xunta, sería dar “un poquito menos de fiesta popular -sin negar su importancia, claro- y más información en general”. “No sé cómo lo haría exactamente, no soy político”, pero lo que está claro es que lo haría, asevera.

EQUIPO DE GOBIERNO. Para un político también es importante rodearse de un buen equipo de gobierno que le asesore y le respalde en sus decisiones, de manera que no tenga que saber él mismo de todo durante todo el tiempo. “Me gustaría que mi equipo de gobierno supiese de lo suyo, preferiblemente habiéndolo demostrado previamente, y una cosa básica: que no fuesen políticos profesionales, sino profesionales de algo a lo que pudiesen volver después de servir a la sociedad a través de la política”, idealiza el científico del CiQUS, ya que esto es algo que ningún gobierno ha cumplido al 100%, ni muy probablemente al 50% tan siquiera.