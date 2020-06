“Noutra época había o mandato ético de fomentar o consenso”

Víctor Manuel Vázquez Portomeñe (Taboada, 1934) é unha persoa ampliamente recoñecida na política galega, sendo un dos redactores do Estatuto dos 16, conselleiro da Xunta entre 1983 e 1997 nos gobernos de Albor e Fraga e senador en Madrid na súa derradeira etapa. Mais se por algo é especialmente recordado é por ser o principal artífice do Plan Xacobeo, nado en 1993.

O taboadés é un home afable e de verbo fácil que lamenta o histrionismo e a falta de acordo na política actual. “Na nosa época”, conta, “existía un mandato case ético para todos os políticos de fomentar a convivencia e o consenso, algo que hoxe en día non ocorre”. Recorda como leis como a de Normalización Lingüistica, a de Patrimonio Cultural ou mesmo o Plan Xacobeo saíron adiante coa unanimidade entre todos os grupos, grazas a un respeto e un diálogo que na actualidade son ata anormais.

Falando de campañas electorais como na que nos adentraremos o día 20, Portomeñe lembra con nostalxia que na súa época “as campañas eran porta a porta e vila por vila, mentres que na actualidade a campaña é absolutamente mediática”. Esta deriva produce un cambio nas claves do voto. “A confianza ganábase máis a base de sentimentos comúns que de exhibir ideas políticas como agora”, opina. E realza a importancia que tiña no momento o coñecemento e o tratamento cara a cara cos cidadáns.

Se hai algo do que o ex conselleiro popular está orgulloso da súa traxectoria política é da execución do Plan Xacobeo, un plan que con honra ve como “se convertiu nunha gran bóla de neve”. Pronostica que “o do 2021 será histórico”. O que subliña en maior medida é que o Camiño puxo no mapa vilas como O Cebreiro e Portomarín, que se atopaban nunha situación moi precaria ata aquel momento.

Portomeñe cre que o seu paso pola política foi unha suma de casualidades, pois a súa vocación, di, “realmente sempre foi a de avogado”. Cando deixou o emprego público volveu as súas tarefas no bufete, e agora, co paso dos anos, recoñece que abandonar a política deulle “felicidade, sobre todo por poder disfrutar da familia todo o tempo”. Antes, cando exercía a función pública, aquelo era inviable: “Ao mellor non o cren, pero traballaba ata catorce horas diarias”.

O seu espírito impídelle non mollarse de cara ao 12-X. Cre que Feijóo revalidará a súa maioría absoluta pois “os galegos pensamos e repensamos e buscamos estabilidade”.