O PP ourensán ataca a irresponsabilidade de Villarino

sector primario. O número tres da candidatura do Partido Popular por Ourense e desde hai dous anos titular do departamento de Medio Rural da Xunta, José González, advertiu onte que “a irresponsabilidade de (Rafael Rodríguez) Villarino pon en perigo un sector primario que amosou a súa fortaleza durante a crise sanitaria e que agora precisa de axuda, como a facilitada pola Deputación de Ourense para autónomos e pemes, que son maioría no rural”. José González reiterou o compromiso de “seguir deseñando innovadoras ideas como ferramenta clave para a creación de novas oportunidades e a mellora da competitividade das explotacións”. “Nós témolo claro –sinalou- pero o que non o entendeu foi o señor Villarino, que demostra unha absoluta ignorancia sobre o campo ourensán, co seu requerimento verbal diante dun subdelegado do goberno que se presta ao xogo sucio”.

González dixo “non querer imaxinar o rural ourensán nas mans dun irresponsable, que non é quen de entender nin valorar os esforzos que a Xunta e a Deputación fan polo campo”. Así, contrapuxo o ataque frontal do portavoz socialista na Deputación ás axudas da institución provincial coas iniciativas postas en marcha pola Xunta para xerar emprego.