“Os indecisos que dan as enquisas son xente de esquerdas e o final irán votar”

Noa Díaz Varela naceu en Lugo en 1974 pero con tres días de vida trasladouse a Santiago. Na capital galega estudou Xornalismo na USC e despois Publicidade e Relacións Públicas na Universidade de Vigo. Empezou a traballar en Comunicación da USC até hai un ano, momento no que foi elixida concelleira na Corporación compostelana polo PSdeG, partido polo que agora concurre como número dous ao Parlamento galego pola provincia coruñesa.

Arranca a campaña con Feijóo subindo as enquisas que lle dan unha ampla maioría absoluta por cuarta vez. Non é frustrante este horizonte animicamente para quenes pretenden derrotalo en dúas semanas nas urnas?

Non é frustrante porque eu collo as enquisas con bastante escepticismo. Xa nos pasou noutras ocasións nas que as enquisas dicían unha cousa e despois lle demos a volta. A campaña acaba de empezar e hai unha porcentaxe moi alta de persoas indecisas e, o final, serán elas as que decidan o resultado final. Polo tanto, non hai desánimo nin frustración. Se a xente que leva votando esquerdas nestas últimas convocatorias electorais vai votar o día 12 non vexo as cousas tan grises como din as enquisas.

Que trasladarán a eses indecisos na campaña para activalos?

Na campaña a xente poderá escoitar e, dalgunha maneira ver, como o Goberno de Feijóo nestes once anos non foi un Goberno senón un desgoberno porque estamoss peor en tódos os índices que estabamos hai once anos.

Hai unha porcentaxe alta de indecisos ou de voto oculto que pode chegar o 25%. Vostede fala de reactivalo, igual que fai o BNG e Galicia en Común. Más alá do feito do desgoberno que atribue a Feijóo como cree que se pode activar ese voto tendo en conta que os expertos din que nunha campaña convencional apenas se moven papeletas?

Esta é unha campaña atípica. Nunca vimos unha así. Imos ter que xogar moi de frente con todos os votantes e ímos gañala con argumentos. Argumentos nos sobran. Aínda que os expertos aseguren que nas campañas convencionais non se moven votos, creo que esta é tan atípica que non teño claro que eses argumentos técnicos valgan para esta ocasión. O voto da xente de esquerdas sempre foi moito máis reflexivo e estou convencida de que os indecisos son xente de esquerdas que ao final irán votar.

Neste pequeno tempo que se leva de nova normalidade tras o estado de alarma notan algún tipo de receptividade a apelación a mobilización da esquerda ou haberá que esperar a que avance a campaña?

As dúas semanas de campaña van ser moi intesas, probablemente como nunca. Ademais a contestación xa está na rúa. O sector sanitario está en pé de guerra e o sector educativo tamén. Creo que a xente pouco a pouco vai espertar. Todos os partidos estabamos un pouco silentes, pola situación da pandemia, e agora empezámonos a mover e podemos explicarlle os galegos as cifras e a situación na que se encontra este país que é francamente mellorable.

Está instalado en certos ambientes políticos que Feijóo estaba en peor posición electoral antes que despois do estado de alarma. O propio Goberno central recoñeceu os méritos de Galicia dándolle o protagonismo de ser a primeira comunidade en saír do estado de alarma.

Claro, pero e que Galicia foi a primeira comunidade autónoma en abandonar o estado de alarma porque foi a que máis lonxe estaba do centro da pandemia, que era Madrid, e confinámonos ao mesmo tempo que toda España. Obviamente, o virus aquí non chegou. Non sei que pasará cando empece a chegar xente doutras comunidades. Tiñamos unha posición privilexiada, pero non foi pola xestión de Feijóo, foi porque nos confinamos por unha orde do Goberno. Non o podemos esquecer. Non foi pola xestión de Feijóo, senón por todo o contrario.

Coa autorización das eleccións galegas e vascas o 12-X o Goberno deu a sensación de primar a demanda de Feijóo e Urkullu sobre a decisión do socialista Gonzalo Caballero de que esa data non era o momento máis propicio. Ve realmente ao Goberno de Pedro Sánchez volcado no apoio a Caballero?

O Goberno está volcado con Galicia e con Gonzalo Caballero non só nestas eleccións, senón dende o principio. O que pasa e que nestes últimos meses viviuse un momento moi complicado no que tocaba xestionar a pandemia, non estaban para outra cousa. Pero cónstame un apoio total e absoluto.

Alberto Núñez Feijóo presentouse no inicio da campaña como exemplo de xestión e de estabilidade fronte a un multipartito variable. Ve engraxada a relación co Bloque e con Galicia en Común para gobernar chegado o caso sen os conflictos que pronostica o líder popular?

Non teño dúbidas e non as tiven nunca. A esquerda neste país enténdese ben. Se gañamos as eleccións haberá que negociar, porque evidentemente será un goberno de coalición, pero non vexo que teña que haber ningunha fisura. A esquerda enténdese ben, a que non se entende é a dereita. Xa vemos o que está sucedendo en Madrid e noutras comunidades.

Está asegurado que Caballero como cartel do PSdeG quedará por dienta de Ana Pontón como referente do Bloque?

Si. Non hai dúbida tampopuco.

Os ollos nestas eleccións tamén están postos na mobilización que os líderes provinciais do PSdeG serán capaces de facer. Quedará eclipsado o poder de arrastre de Valentín González Formoso en A Coruña polo tirón de Abel Caballero na provincia de Pontevedra?

Certamente, como estou centrada na provincia de A Coruña non podo facer comparación algunha. Pero, tamén podo dicir que en toda esta precampaña e agora o veremos tamén na propia campaña, Valentín González Formoso, co que estiven en varios actos, está implicado e absolutamente mobilizada a dirección provincial.

Se os resultados non son os esperados, podería verse afectado o liderado de Caballero no PSdeG porque hai quen así o apunta dende o PP?

Gonzalo Caballero colleu a secretaria xeral do PSdeG hai apenas dous anos. Estou segura de que os resultados van a ser fantásticos, pero o PP debería de estar preocupado por Feijóo porque, de gañar, tampouco despexaba o outro día n unha entrevista a dúbida de agotar o seu mandato aquí. Xa vemos o que lle preocupa este país.