Pontón cree que el cambio es más posible que nunca si se vota al BNG

Santiago. La candidata a la presidencia de la Xunta, Ana Pontón, aprovechó ayer el mitin en una de las plazas más emblemáticas del BNG, Pontevedra, para pedir una movilización masiva en las urnas y concentrar todo el voto del cambio gallego en la candidatura que lidera para “construir unha Galiza nova” a partir del 12 de julio, con un gobierno liderado, por primera vez, por una mujer en la Presidencia.

Para conseguirlo, Pontón solicitó “romper coa rutina” y votar “con orgullo, con ilusión e desde a esperanza” convencida de que “nada está escrito e, por contra, podemos derrotar ao PP e facer historia cunha presidenta ao fronte dun goberno capaz de erguer Galiza”.

“O cambio que queremos é máis posible que nunca”, dijo, “porque o medre do BNG é imparable, porque estamos a ser a candidatura que cataliza as ansias de cambio e porque cada día que pasa son máis as persoas convencidas de que é posible un cambio real se enchemos as urnas de votos ao BNG”, a lo que añadió: “O PP está nervioso”.