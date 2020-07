Pontón pide mobilizarse para construir unha nova Galiza da man do BNG

A candidata nacionalista á Presidencia, Ana Pontón, está convencida de que o 12 de xullo é posible superar a enquisas se todas as persoas que queren un cambio real se mobilizan de xeito masivo nas urnas da man do BNG: “hai partido e saímos a por todas, saímos a ganalo para abrir un tempo novo e que por primeira vez Galiza teña un goberno liderado por unha muller e nacionalista na Presidencia”, dixo nun mitin celebrado onte en Ferrol.

Alí, Pontón fixo un chamamento á mobilización desa maioría social que quere deixar atrás once anos de decadencia e inmobilismo. “Se nos mobilizamos haberá un cambio real liderado polo BNG. A fórmula para logralo é “sumar no BNG todo o voto nacionalista, galeguista, todo o voto de país, todo o voto inconformista para que o 12 de xullo celebremos que deixamos atrás o pasado para abrir o futuro dunha Galiza na que vivir e traballar, con benestar social”, proclamou.

Despois de facer un recoñecemento ao pobo galego “polo comportamento exemplar” durante a crise, en particular ás persoas que estiveron na primeira liña da loita contra a pandemia, Pontón volveu trasladar a preocupación do BNG ante o rebrote da Mariña, con máis dun cento de persoas contaxiadas ás que dedicou palabras de alento e confianza. Un rebrote ao que o presidente da Xunta e candidato do PP está respondendo, -criticou-, desde a irresponsabilidade e a improvisación.

“Despois de pasarse catro meses de comparecencias propagandísticas televisivas, para atribuírse méritos que lle correspondían ao conxunto da cidadanía, agora que ten todas as competencias e hai un problema na Mariña non comparece e manda ao conselleiro”, recriminou.

Na súa opinión, este país “non se merece a un presidente escapista, senón a unha presidenta que vai dar a cara e que vai estar ao lado da xente cando hai problemas”, recalcou, ao tempo que volvía insistir na urxencia de ter “un protocolo claro” que estableza como actuar e que medidas tomar para minimizar os efectos do rebrote porque “o máis importante é a saúde”.

Pontón salientou que Galiza precisa un Goberno que non se limite a facer promesas que nunca chegan a nada. “No precisamos máis Pemex en campaña, senón un Goberno que faga valer os intereses do país que, na comarca de Ferrolterra, chámanse apoio ao sector naval, e chámase unha trasición enerxética xusta que non deixe tirados centos de empregos nas Pontes, un concello polo que pasou onte o candidato do PP sen aportar nin unha solución tras 11 anos ao fronte da Xunta”.

“Hai que superar nas urnas as décadas de goberno da dereita que representa Feijóo que nos deixa un páis esnaquizado, no económico e no social, cunha desertización industrial que avanza imparable e cun problema demográfico sen precedentes, que nos deixa unha Galiza sumida na irrelevancia política tras once anos de submisión a Madrid. O 12 de xullo imos deixar atrás todo iso para construír unha nova Galiza cun goberno liderado polo BNG capaz de darlle futuro a este país”, dixo.

“Este é o momento de recuperar a ilusión por poñer un país novo en marcha. Este é o momento de votar diferente, de votar BNG, de facer historia, de que Galiza abra de verdade un tempo novo e gañemos un futuro diferente”.