Pontón reivindica el feminismo con las heroínas de la pandemia

Los nacionalsitas pusieron ayer el foco en las mujeres. La candidata del BNG a la presidencia de la Xunta, Ana Pontón, participó en un homenaje al “feminismo” de “las heroínas de la pandemia”, esas “mujeres, en su mayoría precarias”, que estuvieron “al pie del cañón” en un momento tan difícil y a las que ha prometido “devolver un poco de dignidad”.

En este homenaje “pequeño y modesto, pero que sale del corazón” celebrado en la compostelana Praza de San Clemente participaron cajeras, limpiadoras, agricultoras, trabajadoras de la sanidad, residencias y centros de día, personal de correos e incluso la propia matrona de Ana Pontón. “Vosotras representáis lo mejor que tiene este país y es para mí tremendamente emocionante poder compartir con vosotras este momento, después de haber demostrado que, cuando venían duras, necesitábamos a las mujeres para sostener la sociedad con generosidad, entrega y valentía para que pudiese seguir en pie”, dijo.

Asimismo, Pontón insistió en que es consciente de que la mayoría de las homenajeadas se encuentran “en profesiones tremendamente precarizadas, como en el caso del Sergas, con una temporalidad y una precariedad inasumibles, o las empleadas del hogar, las eternas invisibles”.

“Quienes estuvieron al pie del cañón en un momento tan difícil no fueron los directivos del Ibex 35, en su mayoría hombres, sino las mujeres precarizadas; con ellas tenemos una deuda enorme que no se paga con palabras, sino con un compromiso claro a partir del 12-J para construir una Galicia libre en la que las mujeres no estén condenadas la precariedad”, prosiguió la aspirante a la Xunta.

De este modo, Pontón pasó a introducir las propuestas del BNG en materia de igualdad, con una ley “adaptada a la realidad del siglo XXI que fomente realmente la corresponsabilidad” o un texto legislativo en materia salarial “que prohíba contratar con administraciones públicas a aquellas empresas que paguen menos a mujeres que a los hombres”.

Asimismo, también planteó la creación de una Valedora da Igualdade, una figura similar a la que ya existe “en Euskadi o los países nórdicos” y que sirva “para defender los derechos de las mujeres y tenga capacidad sancionadora”, así como el reconocimiento de “las familias monomarentales”, con un nuevo marco legal “que garantice su protección”.

“Pondremos en marcha un plan de dignificación y visibilización de los cuidados para poner en valor su relevancia económica y social, así como medidas para facilitar la conciliación familiar y laboral y que ésta no sea una carrera de obstáculos, como la extensión de la gratuidad a todas las escuelas infantiles de cero a tres años”, añadió.

En materia de violencia machista, Pontón apuntó que su atención será “una prioridad para el Gobierno” y se comprometido a destinar un 1 % del presupuesto autonómico a “combatir esta lacra”, fondos que servirán “para invertir en educación en igualdad y valores” y “para que las mujeres de nuestro país tengan más recursos”.

En representación de las homenajeadas habló una trabajadora de la residencia DomusVi de San Lazaro, Sandra Lado, quien destacó la necesidad de “dejar atrás de una vez por todas las consecuencias de los recortes en sanidad y servicios sociales”, ya que “son derechos, por lo que no pueden ser privilegios ni un negocio”.

Por otro lado, Pontón subrayó que es tiempo de mujeres y deseó mucha suerte a la candidata de EH Bildu Maddalen Iriarte. “Es tiempo de mujeres en las naciones sin estado”, proclamó.

“Mujeres, soberanistas, feministas y de izquierdas somos el futuro de las naciones sin estado. Mucha suerte”, respondió Iriarte.