Pontón traballa xa por lograr en 2024 o “cambio galego”

Ana Pontón foi xunto a Alberto Núñez Feijóo a gran vencedora dos comicios autonómicos do pasado domingo, a pesares de que tal e como recoñecía a frentista tratábase dunha vitoria agridoce ao non poder facer posible “o cambio galego” e desbancar ao PPdeG da sede do Executivo galego de San Caetano.

Unha afirmación na que a líder do Bloque Nacionalista Galego se reafirmou onte na comparecencia ante os medios para valorar os resultados do proceso electoral. Alí, Pontón comprometeuse a traballar para “estar á altura” e para que os seus votantes se sintan “tremendamente orgullosos” e que nas próximas eleccións autonómicas se poida cumprir “o soño” de “escribir unha nova páxina na historia de Galiza cunha muller na presidencia da Xunta”.

Deste xeito, Pontón considerou que neste 12-X “non rematou nada, senón que empezou todo”, xa que os comicios abren “unha etapa de esperanza” na que á súa organización lle tocará “fortalecer unha alternativa de futuro que nos permita no ano 2024 conseguir o soño que non tivemos tan lonxe nestas eleccións”, destacou.

Á vez, a frentista asegurou que aínda está “a asimilar” que o Bloque obtivese os seus mellores resultados nunhas eleccións autonómicas, con 19 deputados -–que supera a marca histórica de Xosé Manuel Beiras de 18 escanos en 1997–, pero acepta con “moita humildade” un “respaldo moi motivador” e crear unha “expectativa moi ampla”.

A IMPORTANCIA DA MILITANCIA. Tras agradecer a todos aqueles que elixiron a papeleta do BNG, a agora xefa da oposición quixo emitir unha mensaxe en clave interna para agradecer o “inmenso e titánico” esforzo da súa militancia “que ás duras e ás maduras sempre está e son o sostén da organización”.

Cuestionada polo afundimento do espazo rupturista e o trasvase deses sufraxios ao BNG, Pontón reflexionou que “os votos non son dos partidos, son das persoas” e apostilou que “algún mérito teríamos no BNG”

PACTO PARA A RECONSTRUCIÓN. No marco dunha “situación excepcional” e “tremendamente complexa” debido á crise sanitaria e social, Pontón tendeu a man a selar un “gran acordo de país para ofrecer unha alternativa fronte á crise”. Unha tarefa que considera que o Bloque ten responsabilidade de liderar en parte. Neste senso demandou ao PP que non aborde a lexislatura de xeito “absolutista”. “O próximo goberno debe estar á altura das circunstancias” e Feijóo equivocaríase “se non dialoga nin escoita á oposición”, dirimiu

DEMANDA A sÁNCHEZ QUE TOME NOTA. Cuestionada polo importante incremento dos apoios ás formacións nacionalistas tanto en Galicia como en Euskadi, Pontón avisou de que o Estado debe tomar nota do “fortalecemento das posicións que cuestionan o centralismo”, con forzas políticas propias que esixen “maior respecto e dignidade”.

A frentista avisou de que “faría ben o Goberno estatal en escoitar” estes resultados, mentres deixou claro que o Executivo que lidera Pedro Sánchez “ten que cumprir” o acordo que ten asinado co BNG, “que foi con Galicia”. E advertiu de que o país vaise “xogar moitísimo” coas decisións que se tomen neste momento en Madrid.