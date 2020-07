Siete de cada diez votantes de la comarca compostelana eligieron al Partido Popular

“Dende o BNG de Padrón queremos dar as grazas ás padronesas e padroneses e en especial ás máis de mil persoas que confiástedes no proxecto do BNG encabezado por Ana Pontón e respaldado por un inmenso equipo que seguirá a traballar por unha Galicia mellor para as galegas e os galegos”, dixo a voceira do BNG de Padrón, que nestas eleccións se situou como a segunda forza máis votada na vila rosaliana, ao acadar 1.159 sufraxios, o 25,85 por cento do total dos emitidos.

En Padrón foi o Partido Popular o que obtivo máis votos, un total de 2.358, o equivalente ao 52,60 % do total, seguido do Bloque, e do PSOE que contabilizou 657 papeletas, e, edicir, o 14,66 % dos sufraxios.

Beatriz Rei mostrouse convencida de que o BNG traballará para acadar o seu obxectivo, que non é outro que formar goberno en Galicia e que se mantén de cara as eleccións de 2024. A tamén concelleira dixo que esforzaranse para que esa sintonía chegue ademáis ao plano municipal e poidan ser unha alternativa ao goberno local do PP.

Finalmente, a voceira nacionalista quiso agradecer “a todas as apoderadas e apoderados do Bloque Nacionalista Galego de Padrón o traballo nesta xornada electoral tan inusual. Hai alternativa para Galicia e para os concellos. Outro xeito de facelas cousas é posible. Grazas”, concluiu Beatriz Rei.