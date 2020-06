Sitúan los socialistas como eje de su campaña para Galicia la relocalización de la industria

Se desconfinó totalmente el secretario general de los socialistas y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que desembarcó en el segundo día de campaña de las elecciones gallegas en el Xardín do Posío de la ciudad de As Burgas, Ourense, para arropar al candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, Gonzalo Caballero. Un acto en el que contrapuso el modelo del “sálvese quien pueda” del Partido Popular al que “nadie quede atrás” socialista.

Detalla Europa Press que ante 850 personas que se tuvieron que medir la temperatura para poder acceder al parque, siempre portando mascarilla y guardando las medidas de seguridad, Sánchez defendió para Galicia un gobierno de progreso que trabaje al lado del Ejecutivo estatal que él mismo preside. Numerosas fueron las personas que no pudieron acceder al recinto por motivos de seguridad sanitaria y que siguieron el acto a través de las pantallas gigantes y la megafonía.

Por su parte, Caballero proclamó ante el titular del Gobierno que si logra encabezar la alternativa que conquiste por la izquierda San Caetano tras el 12 de julio “pedirá en la primera semana” como mandatario una “reunión” con el Ejecutivo central para “hablar de la política industrial en Galicia” y, en concreto, mencionó la necesidad de darle una solución a los trabajadores de Alcoa, en A Mariña de Lugo.

Lo aseguró en el segundo mitin de la carrera hacia las urnas en la primera intervención de Sánchez como líder socialista con la llegada de la nueva normalidad tras la crisis sanitaria por el coronavirus. El titular del Gobierno no se refirió al caso concreto de la planta de A Mariña, pero en su discurso se comprometió a impulsar un plan de reindustrialización para España, que incluya a Galicia, y que pasaría por una “relocalización” industrial, aprendiendo, dijo, de la pandemia. Así, aseguró que en su agenda si sitúa la “defensa del sector industrial en España y en Galicia”, sin olvidar la necesidad de una “transición verde”.

El presidente del Gobierno pidió “disfrutar de la normalidad recuperada” pero sin “bajar la guardia” pues, dijo, “no podemos hablar de la pandemia ni del covid en pasado”. “Vivimos en un presente continuo”, apuntó desde Ourense.

Contó Sánchez que su momento más duro en estas “semanas tan complejas” fue el de la pérdida de vidas humanas, en primer término; y, en segundo, el propio decreto que se vio obligado a adoptar y que suponía que la población quedase privada de derechos fundamentales, como el de la reunión. Pronunció el líder del PSOE un extensa lista de agradecimientos hacia los profesionales que lograron que “España no parase” y pidió cautela, pues hasta que no haya vacuna o remedio terapéutico podemos ser “transmisor” o “muro” frente al pequeñísimo agente infeccioso que pone en jaque al mundo.

“Para mí es un orgullo ser el presidente del Gobierno de España”, espetó, tras loar la “disciplina” vista en su país pese a “prescindir de la normalidad de nuestra cotidianidad”.

Del ejemplo del PP es del que pidió huir, pues “cuándo va a arrimar el hombro” ese partido si no lo ha hecho, aseguraba, en “la crisis más grave de los últimos cien años”.

Desde el Xardín do Posío de la ciudad de As Burgas, enclave al aire libre, Sánchez hizo un análisis de las actuaciones frente a la pandemia del Ejecutivo que lidera, optando por no profundizar en la política autonómica de Galicia. Se limitó, explican las agencias EuropaPress y Efe, a contraponer los modelos del PP y PSOE para la gestión de la salida de la crisis. “Porque cuando vivimos una crisis sin precedentes, es muy importante ser consiente de que no es lo mismo quien gobierna en una época de crisis”, ha señalado.

“No es lo mismo que gobierne la derecha o la izquierda”, incidió Sánchez, que recordó que en Galicia lleva 11 años gobernando el PP aunque “parezca que no gobierna” y “haya que mirar con lupa su cartelería” para encontrar sus siglas.

ADVERTENCIAS. Mientras, Gonzalo Caballero llamaba a los asistentes a crear un “muro de contención” contra la ultraderecha en las elecciones autonómicas del próximo 12 de julio frente a un aspirante del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, al que ve “dispuesto” a pactar con Vox.

El jefe de los socialistas gallegos avisó de que cuando tuvieron lugar las autonómicas en Andalucía las encuestas no pronosticaban la entrada de la ultraderecha en su Parlamento e incidió en la posibilidad de que esta formación entre en el Pazo do Hórreo en una jornada en la que tanto Javier Ortega Smith como Iván Espinosa de los Monteros mitineaban por Galicia.

Situó al PSdeG como el único partido capaz de lograr el cambio y ha instado a los socialistas a “levantarse” y a “salir a ganar” frente a los “relatos” que los quieren “hacer pequeños” y “meter miedo para inmovilizar al electorado moderado, progresista y socialista”.

En el acto estuvieron presentes destacados cargos socialistas de toda la comunidad, como el presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero; los presidentes socialistas de las diputaciones, numerosos alcaldes, diputados estatales y senadores, y el también presidente del PSdeG Xoaquín Fernández Leiceaga, arropando a los cabezas de lista a las elecciones autonómicas.