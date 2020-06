Televisión de Galicia ofrece o primeiro debate electoral

A Televisión de Galicia ofrece esta noite, a partir das 21.30 horas, o primeiro debate electoral para os comicios do 12-X entre as sete formacións políticas que teñen en Galicia carácter de grupo representativo ou significativo.

Moderado polos xornalistas Marta Darriba e Alejandro López desde o Estudio 5 de San Marcos, tamén se poderá seguir na Radio Galega, na G2 -con intérprete de lingua de signos-, na canle de YouTube da Corporación –con intérprete en lingua de signos-, e a través dos medios dixitais da CRTVG.

Xa desde as 19.30 horas, a TVG ofrecerá un Especial Informativo, presentado por Ana Celia Vázquez, en que participarán os analistas Ana Luísa Bouza, Xosé Luís Gómez, Xosé Luís Barreiro Rivas e Roberto Blanco Valdés, que irán analizando os instantes previos e comentarán os momentos posteriores.

Os sete candidatos/as dos denominados electoralmente grupos representativos (Alberto Núñez Feijóo, polo PP; Pancho Casal, da Marea Galeguista; Gonzalo Caballero, do PSdeG, e Ana Pontón, polo BNG) e os dos denominados grupos políticos significativos (Antón Gómez-Reino, candidato de Galicia en Común; Beatriz Pino, de Ciudadanos, e Ricardo Morado, de Vox) confrontarán as súas posicións sobre asuntos de máximo interese para a cidadanía, divididos en catro bloques: 1) Galicia e a covid: xestión, nova normalidade, reconstrución; 2) Políticas económicas, industriais, orzamentarias e fiscais xerais; 3) Políticas sociais e de benestar, educación, sanitarias e 4) Modelo institucional, pactos, gobernabilidade e encaixe de Galicia no Estado.

As normas e a orde de participación serán as pactadas polos representantes das sete forzas na reunión celebrada nas instalacións da CRTVG en San Marcos. Así, o debate comezará cun minuto de apertura para cada candidato/a, que disporá en cada bloque de catro minutos para as súas intervencións.

Ao remate do debate, cada formación disporá de novo dun minuto para lanzar aos electores a súa mensaxe de peche de intervención.

A CRTVG empregará un amplo dispositivo de recursos humanos e técnicos para garantir a calidade e pluralidade que require un debate electoral de máximo nivel.

Este debate dos principais candidatos será o primeiro dos nove encontros que organizará a corporación nos quince días de duración da campaña, xa que haberá tamén oito debates de carácter provincial, divididos nos mesmos bloques temáticos e catorce entrevistas personalizadas cos candidatos dos sete principais partidos.

A REVISTA. Loly Gómez falará cos convidados deste espazo matinal sobre a idade recomendable para deixar de conducir, xa que toda persoa que supere o exame psicotécnico pode renovar o carné, calquera que sexa a súa idade.

Para falar sobre esta cuestión, o magazine contará coa presenza de Jesús Cernadas, directivo da Federación Galega de Autoescolas, e de Eva Muíño, coordinadora do grupo de Tráfico e da Seguridade do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia. Un equipo estará, amais, en directo, no negocio Motos Rey Automóviles para coñecer máis sobre a demanda de vehículos de segunda man, con e sen carné.

E como cada luns, exporá coa xornalista de ABC Patricia Abet e o avogado Alejandro Vega as novas de sucesos máis destacables. E María Solar traerá a actualidade relativa ao mundo da cultura.