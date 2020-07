“Temos o mellor equipo económico para saír da crise e Feijóo é unha lousa”

Pablo Arangüena, nacido en A Coruña hai 47 anos, licenciado en Dereito e máster en dirección de empresas, entrou no PSdeG-PSOE no ano 2005 onde agora é vicesecretario xeral. Foi deputado en Cortes entre abril de 2019 e marzo de 2020 ocupando a responsabilidade de portavoz de Xustiza e no seu haber está ademais o de ser o primeiro denunciante das caixas de aforros de Galicia, que deu lugar ao procedemento que rematou cos directivos de Novagaliciabanco no cárcere.

Acaba de participar no mitin de Pedro Sánchez en A Coruña. Que sensacións traslada a presencia en Galicia do presidente do Goberno?

Pedro Sánchez estivo pletórico, houbo moita enerxía e moita conexión. Mellor que o de Ourense, que xa fora un mitin onde se insuflou moita enerxía. Trasladouse moito optimismo.

Despréndese das súas verbas que os socialistas collen ánimo na recta final da campaña. Pero, o venres o presidente Feijóo chamaba aos socialistas a votar por el para evitar que o PSOE non pacte con “calquera” non se sabe para que.

Ese é o Feijóo soberbio que está convencido de que Galicia lle pertence e que despreza todo aquelo que non está na súa sintonía. Pero, ao final, os socialistas non van votar a Feijóo e o que queren é que haxa un cambio en Galicia porque é máis necesario ca nunca.

Por que?

Porque vai haber unha crise económica moi forte. E non é o mesmo apostar polos recortes que fixo o PP no seu día, que apostar pola vía socialdemócrata que está poñendo enriba da mesa o Goberno, aínda que non sei se se está apreciando. En todo caso, o plantexamento do Goberno é histórico e nós queremos que esa aposta se reproduza en Galicia na que os recursos públicos se poñan ao servizo de mitigar os efectos sociais da crise e que permitan reactivar a economía e engancharnos con Europa onde agora mesmo, tal e como se están vendo as negociacións, as cousas pintan ben. Os socialistas o que queren é que haxa cambio en Galicia e que Galicia se enganche co cambio en España.

Vostede acaba de afirmar que non ten claro se a sociedade está apreciando medidas como o pacto con empresarios e sindicatos, as axudas ao sector do automóvil, ao sector do turismo, o ingreso mínimo vital... Que está facendo mal o Goberno para que eso sexa así?

Hai uns intereses mediáticos moi concretos, aquí en Galicia tamén existen, que queren agachar ese relato. Ademais, tamén é certo que o Goberno neste momento está máis centrado en combater a crise sentando as bases para a reconstrucción sólida que en vender o que fai. En cambio, Feijóo con todo o seu aparato mediático e propagandístico, que é moi forte, sobre todo nos medios públicos galegos que están sufrindo unha manipulación vergoñenta, están permitindo que teña vantaxe. De todos xeitos, a mensaxe do modelo socialdemócrata dos socialistas para saír da crise pode ir calando nesta semana que queda para a cita coas urnas. Creo ademais que ese relato de que aquí se chegou tarde e se fixeron as cousas mal empeza a caer polo seu propio peso cando se ve que noutros sitios do mundo as cousas se fixeron moito peor. É dicir, que tanto dende o punto de vista da xestión sanitaria como económica e social pode empezar a calar a percepción de que o que fixo o Goberno está lonxe da visión negativa que airea o PP.

Ve o PP tratando de tumbar o Goberno neste momento en Madrid?

Hai intereses en Madrid contrarios á minoría social que están tratando de tumbar ao Goberno por todos os medios. Agora, é certo, inténtano cun pouco máis de tranquilidade porque viron que a súa estratexia de derrubar ao Goberno a calquera prezo non lles deu resultado e que deben medir os tempos. Tamén hai que ter en conta que as cousas ao Executivo central están empezándolle a saír.

No paso do ecuador da campaña as enquisas seguen reflectindo que Feijóo está estable. En sete días hai tempo para darlle a volta a unha maioría de 42 deputados aínda que cale esa mensaxe da que fala?

Penso que as enquisas non están percibindo adecuadamente a situación. Non hai precedentes. As enquisas son unha ciencia que se basea nas regularidades empíricas. Como non hai regularidades empíricas desta situación penso que o escenario está moito máis aberto do que parece e, sinaladamente, se consideramos que un 30 % da xente non decidiu aínda o seu voto. Estamos convencidos de que esa xente é maioritariamente progresista e maioritariamente do PSdeG. De feito, temos datos que indican que a cousa está máis aberta do que din as enquisas.

As enquisas tamén reflicten un empate técnico entre o PSdeG e o BNG. Distanciarase o PSdeG do Bloque e o liderado de Caballero non correrá perigo dentro do PSdeG como se empeza a falar?

Esa é unha campaña orquestrada por intereses moi concretos. Ese é un globo que se está inflando por intereses económicos moi precisos. Nós temos datos que indican con claridade que o PSdeG é a segunda forza. Logo aspiramos a melloralos porque, como digo, os indecisos son xente que votou o PSdeG-PSOE e cremos que se puideron ver condicionados ate o de agora na súa indecisión por este proceso de acoso e derrubo ao Goberno. Pero cremos que a medida que se vaia achegando a data das votacións van ir vendo que ese relato non se sostén e que a actuación do Goberno foi moito máis favorable e boa do que os conservadores transmitiron estes meses. Nese sentido somos moderadamente e prudentemente optimistas.

Feijóo preséntase como xestor e artífice dun goberno estable. Porque a xente ten que apostar por ese multipartito que o PP considera exemplo de “desgoberno”.

Primeiro, porque Feijóo é unha hipoteca e unha lousa para o futuro de Galicia. Temos as pensións máis baixas despois de 33 anos de goberno do PP e temos os peores datos demográficos de España. A xente non deixa de ter fillos por falta de gañas senón por falta de oportunidades hoxe e de espectativas de futuro. Esa é a realidade de Galicia máis alá da propaganda. Punto dous, porque se Feijóo recortou 4.000 millóns de euros acumuladamente en educación e sanidade pública ao longo de 11 anos, que non recortará na crise que ven por diante. E punto tres, porque en Madrid está funcionando moi ben contra esta crise un goberno progresista. E, por tanto, en Galicia debería de funcionar igual de ben, porque o PSdeG ten uns equipos económicos extraordinarios. O propio Gonzalo Caballero, según a súa wikipedia, di que é un autor de referencia na nova economía institucional e un reputado profesor de economía política, que é a materia xustamente que nos vai sacar ou non desta crise. Empezando por Gonzalo Caballero e seguindo por Xaquín Fernández Leiceaga, que sería un excelente conselleiro de Economía e Facenda, porque ten Galicia na cabeza, igual que o expresidente galego Fernando González Laxe, un dos economistas máis reputados de Galicia. Os equipos económicos do PSdeG son moito mellores que os do PPdeG. No PSdeG hai un equipo económico no que se pode confiar.