Vox no convenció a los gallegos para tener un asiento en el Parlamento

Vox vivió una jornada electoral convulsa marcada por violencia y agresiones, tanto en Galicia como en El País Vasco. La nueva formación no llegó con fuerza a la comunidad gallega, quizá por la falta de un sólido candidato, teniendo como principales caras visibles a Javier Ortega Smith y Ricardo Morado.

Así, incurrió en el nuevo escenario político con 26.474 votos (un 2,03% del total), lo que no les bastó para lograr representación en ninguna provincia: en Pontevedra se quedaron con el 1,94% de los votos; en Ourense recibieron el 2,01%; en A Coruña el 2,11%; y en Lugo el 2,06%.

Tras la “dura noche” para la formación verde, su secretario general, Javier Ortega Smith, achacó los resultados a que “no ha habido unas elecciones libres y democráticas”. “Esto no es la excusa del mal perdedor, es la realidad de quienes hemos tenido que soportar en todos nuestros actos insultos y amenazas rodeados de antidisturbios”.

Ortega Smith, que siguió el recuento de sufragios en el Hotel Puerta del Camino de Santiago, achacó los malos resultados a las constantes manifestaciones con las que se encontraron sus mítines durante la campaña y al “silencio mediático verdaderamente apabullante” que sufrieron.

“Sé que hay muchos medios de comunicación que viven de los presupuestos y la publicidad institucional, pero creo que en democracia hay que mantener la libertad informativa, el pluralismo y la objetividad”, explicó el secretario general, quien también afeó que se les señalase como “los culpables” de acudir a Galicia “a provocar”.

Santiago Abascal, sin embargo, no se mostró decepcionado, ya que indicó que “un 2% se traduciría en 2 o 3 escaños si el reparto hubiese sido proporcional”. “Hemos padecido el umbral absolutamente injusto del 5%”, aseguró, y añadió que “en una comunidad que reparte 75 escaños” no es justo que “un partido no tenga representación con 26.000 gallegos”.

carga contrA FEIJÓO. La formación no felicitó a Feijóo porque “las relaciones no son buenas” y aseguró que su mayoría “no tiene que ver con la mayor simpatía de los gallegos hacia él, sino con el miedo que tienen al PSOE y a sus pactos con los nacionalistas y Podemos”.

“¿Por qué el BNG, un partido separatista, amigo de proetarras y golpistas catalanes tiene tanta fuerza?, ¿por qué consiguió triplicar su resultado y absorber a Podemos? Porque alguien les ha puesto el abono durante estos años”, sentenció Smith.