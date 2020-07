Vox pide a comparecencia do presidente de Correos

congreso. O grupo parlamentario de Vox solicitou onte a comparecencia do presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, no Congreso para que explique quen ordenou e cales foron os motivos para “secuestrar” a propaganda electoral do partido para as eleccións vascas e galegas do vindeiro 12-X.

A dirixente de Vox, Macarena Olona, rexistrou onte a solicitude que reclama a presencia de Serrano na Comisión de Facenda.

No escrito, Vox sinala como motivo da comparecencia “dar conta das razóns do secuestro” por parte da empresa postal da correspondencia electoral da formación de extrema dereita para as eleccións que se celebrarán a vindeira semana.

Concretamente, queren que explique cales foron os criterios que se seguiron para adoptar a devandita decisión, así como quen foi a man executora de dita orde.

A Xunta Electoral Central (XEC) ordenou o mércores a Correos distribuír a propaganda de Vox que retiveran por considerar que os sobres contiñan –no seu exterior– textos que vulneraban dereitos fundamentais, apreciación que non comparte a XEC. Unha daquelas frases era “Los separatistas del BNG invitaron a un grupo terrorista a su mitin en Santiago”. ECG