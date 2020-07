Zapatero pide mobilizarse como no ‘Nunca Máis’ nos “comicios máis importantes da historia”

O día de onte non foi un día de campaña calquera para os socialistas galegos, pois ata Santiago de Compostela desprazouse o ex presidente do Goberno Jose Luís Rodríguez Zapatero, non só para mostrar o seu apoio á candidatura que encabeza Gonzalo Caballero de cara ao vindeiro 12 de xullo senón tamén para asistir ao Encontro polas políticas de igualdade e os dereitos civís e sociais organizado pola Agrupación Socialista de Compostela.

O acto coincidiu ademais co aniversario do 36º Congreso do PSOE, celebrado os días 3, 4 e 5 de xullo de 2004, e do que emanaron os compromisos de igualdade e defensa dos dereitos civís e sociais que caracterizaron posteriormente a primeira lexislatura do pucelano á fronte do Goberno estatal, como a defensa da igualdade de xénero ou a lei de matrimonio igualitario que xa leva vixente 15 anos.

No paseo pola Alameda copostelá, onde a súa presencia provocou a curiosidade de numerosos transeúntes, Zapatero referiuse ao 12-X como unha “data histórica”, “as eleccións máis importantes que vive Galicia en toda a súa historia”, subliñou.Unha importancia que lle confire “o shock producido pola pandemia” e as consecuencias que esta terá tanto a medio como a largo prazo.

A situación, dixo Zapatero, require “un esforzo de compromiso social, de políticas sociais, de redistribución, de educación pública potente para que ninguén se quede atrás”. Logo reivindicou a “idoneidade” de Caballero para afrontar o reto de recontruír Galicia en base a dous inesquecibles alicerces: “A solidariedade e a cooperación”. E é que ao seu xuizo estamos nun momento “no que hai que arrimar o ombreiro e poñer menos cambadelas”.

A EMOCIÓN DE CABALLERO. “Nunca me gustaron os candidatos de pedra ou de xeo”, dixo o pucelano nunha alusión que ben puido empregar para destacar a expresividade de Caballero como para criticar a rixidez de Feijóo. “Sinte o que dí” dixo do candidato socialista, quen tras varias referencias aos avances nas políticas sociais conseguidos polos gobernos do PSOE, dixo “estar disposto a seguir” se consigue a Presidencia da Xunta de Galicia.

Gonzalo Caballero caiu vítima das emocións ao recordar a necesidade de tomar medidas no eido educativo para que as persoas con diversidade funcional non sexan deixados de lado. O ponteareán, pai dun cativo con diversidade funcional, tivo que interrumpir a súa disertación en varias ocasións, entre lágrimas e coa voz quebrada alegou que se postula a presidir a Xunta para darlle a todos os galegos “a posibilidade de ter unha vida digna” máis alá das condicións de partida de cadaquén.

ENCONTRO COA AGRUPACIÓN COMPOSTELANA. Ao mediodía o expresidente do Goberno desplazouse até a Nave de Vidán para participar do Encontro polas políticas de igualdade e os dereitos civís e sociais. Alí Jose Luís Rodríguez Zapatero asegurou que a discriminación que sofren as mulleres é “a máis duradeira e persistente” e boa medida polo amparo co que conta “por boa parte das ideoloxías”. Neste senso destacou que sufre en silencio “cando vexo as reaccións a iso que algúns chaman ‘dictadura progre’ por reivindicar os dereitos de igualdade, especialmente os das mulleres”.

“As mellores leis son aquelas que disfrutan ata os que nun principio estaban en contra delas”, dixo o expresidente en referencia á lei do matrimonio igualitario. “Defendemola –en referencia a esta norma– porque amamos o amor”, reivindicou e desvelou que na última semana tivo momentos “. Aos bispos, lembrou, “non lles gustaba nada”, pero mostrou a súa satisfacción por que “unha lei puidese facer feliz a tantos”.

Tras estas palabras, o expresidente do Goberno xantou cos participantes da xuntanza. Un xantar no que compartiu mesa cun conxunto de mulleres socialistas como Noa Díaz, concelleira e candidata número dous pola Coruña, ou Carmen Fernández Morante.