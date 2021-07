Año 2021, centenario de Nós

Sin olvidar la difícil situación por la que estamos pasando derivada del Covid, el 2021 es un año muy especial para todos los gallegos por diversas razones.

Es el año en que se cumple el centenario de una generación histórica como fue “A xeración nós” y de la revista que lleva su nombre, esa alianza cargada de riqueza intelectual y humana a la que tanto le debemos y que cien años después continúa siendo un ejemplo y un orgullo para todos los gallegos. Castelao, Otero Pedrayo, Vicente Risco, Cuevillas, Ramón Cabanillas, Losada Diéguez, fueron tan relevantes que la vida cultural, social y política gallega no podría entenderse sin ellos. Este es un buen año para reflexionar sobre quienes fueron y lo mucho que aportaron a nuestra tierra. La altura intelectual de estos hombres que con sus diferentes pensamientos políticos supieron aportar lo mejor de sí mismos en una Galicia que empezaba a ver la luz y a tomar conciencia de lo que era y que con el estallido de la guerra civil volvió a quedar sumida en la oscuridad.

Celebramos también el 85 y 40 aniversario de los Estatutos de Autonomía de Galicia, el de 1936 que no llegó a entrar en vigor por el mencionado estallido de la guerra civil y el de 1981, vigente hasta nuestros días. Normas que aunque diferentes tienen un objetivo común que no es otro que concederle a nuestra región un régimen de autonomía política que le permitiese autogobernarse dentro del Estado del que Galicia forma parte desde tiempo inmemorial, tal y como se recoge en el magnífico y didáctico prólogo escrito por el catedrático de derecho constitucional, Roberto Blanco Valdés para nuestro proyecto editorial Estatutos de autonomía de Galicia.

Y por último y no menos importante por lo que significa y aporta a Galicia, es la celebración del Año Santo. El 25 de julio de 2021, día que se conmemora el Martirio de Santiago coincide en domingo y por tal motivo este año es Año Jubilar. Sin duda uno de los Años Santos más extraños que nos ha tocado vivir. Los peregrinos empiezan estos días a hacerse presentes por los caminos de Santiago y en la ciudad, pero en un número muy escaso y muy alejado de los miles que hubieran llegado a nuestra tierra si este 2021 no hubiera estado afectado por el Covid. Ganar el Jubileo acudiendo a Santiago de Compostela empieza a ser posible y eso nos aporta un poco de esperanza y optimismo porque es un claro síntoma de que las cosas empiezan a normalizarse pero ello, no puede hacernos creer que esta pesadilla ha pasado. Todavía queda mucho para que nuestras vidas vuelvan a ser como antes y puede que nunca lo lleguen a ser.

Desde nuestra pequeña fábrica de sueños, Teófilo Comunicación, hemos querido poner en valor estos hechos tan relevantes para todos los gallegos. Tres publicaciones que ponen de manifiesto lo orgullosos que debemos sentirnos por lo que somos capaces de hacer, por lo que somos y por lo que tenemos. Nós, arredor de nós; Estatutos de Autonomía de Galicia 1936-1981 y el Pórtico de la Gloria. Una película rodada en piedra son nuestra humilde aportación para que tomemos conciencia de que el ser humano es capaz de cosas increíbles y maravillosas y que muchas de esas cosas fueron hechas en Galicia, por gallegos audaces e inteligentes.

Aprovecho la ocasión que El Correo Gallego me da para mostrar de nuevo mi más sincero agradecimiento y admiración a todas aquellas personas que han arriesgado sus vidas y entregado más de lo que podían, para ayudar a los enfermos del odioso virus, aunque muchas veces no pudieran hacer más que acompañarlos en su angustioso final. Gracias a médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, a todo el personal que trabaja en los hospitales porque una vez más han demostrado que son extraordinarios y que se merecen toda nuestra admiración y respeto porque como decía un buen amigo, por un lado están las personas que se dedican a la medicina y después, estamos todos los demás. Todos ellos bien podían formar parte de nuestra admirada Xeración Nós, porque como ellos, han demostrado ser “bos e xenerosos”.

También me gustaría felicitar a todas las personas que organizan y hacen posible la vacunación en Galicia. Organizar una acción de este calado con la complejidad que supone atender a tantos miles de personas, requiere un trabajo riguroso y serio y no puedo más que mostrar mi reconocimiento a quienes los están haciendo posible. Enhorabuena por la buena organización, por lo sencillo que es para los ciudadanos y muchas gracias por ofrecernos a todos los gallegos un servicio excelente que nos va a ayudar a poner fin al horror del covid.

Quiero agradecer al Grupo Correo Gallego la oportunidad que un año más me brinda de poder hacer esta aportación al especial del 25 de julio y manifestar mi admiración por ser un ejemplo de lucha, por no desfallecer ante la adversidad y tener el coraje de seguir adelante.

Termino ya, deseando a todos los gallegos un muy feliz Día de Galicia, y un año con mucha salud!!