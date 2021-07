¡Cada amanecer es una nueva oportunidad!

“Estoy llena de dudas sobre mi futuro, no sé cuál debería de ser mi próximo paso, solo sé que quiero ser independiente”, afirma Marta de 23 años, recién graduada de empresariales. Sabe que no tiene las estadísticas a su favor, en Galicia, como en el resto del mundo, las consecuencias de la pandemia a nivel laboral han sido peores para las mujeres. Pero además, Marta es consciente de que es parte del colectivo más castigado por el paro. Las mujeres menores de 25 años tienen la mayor tasa de paro del país, el 42%, habiendo subido más de un 10% desde el 2019.

Marta me mira preocupada y me recuerda a mí misma, a la Carmen recién graduada hace ya muchos años, que como ella se enfrentaba a qué hacer con el resto de su vida y que, como ella, buscaba consejo, en mi caso, en la madre de una amiga, en el suyo, en la amiga de su madre.

Escucho a Marta, y me parece escucharme hace casi tres décadas , cuando dejé mi Lugo natal para ir a terminar Empresariales en una universidad inglesa. Una decisión que mi padre, que tenía la teoría de que lo que realmente necesitas saber para llevar un negocio era trabajar en él, no se tomó nada bien. Sin embargo, yo pensaba que, si algún día quería liderar la empresa, era fundamental tener una licenciatura, hablar idiomas, un máster y experiencia de trabajo fuera de la empresa familiar. Por eso decidí irme.

Y ahora puedo decirle a la Marta que tengo enfrente que esa es la decisión acertada, la de hacer caso a tu propia voz. Las mejores decisiones que he tomado en mi vida han sido aquellas en las que he seguido mi intuición, mi criterio propio. Sí, antes de tomar una decisión importante es recomendable preguntar, escuchar y reflexionar, pero después hay que esperar hasta que, de alguna manera, todo eso se procese interiormente y surja esa voz interior que te indique el camino.

Todos y cada uno de nosotros estamos en este mundo para aportar algo único. Nuestro viaje en esta vida es escucharnos para ser cada vez más la persona que somos y ser, así, capaces de desarrollar ese potencial único.Esa diferencia que aportamos a través de nuestro trabajo, de las relaciones que creamos, de las causas que defendemos y de las vidas que tocamos.

Al igual que Marta, yo, tenía una idea del trabajo que quería hacer. Pero no salió como tenía en mente. Me encontré con la dura realidad de un trabajo en Londres, el coste de vida en esa ciudad, una labor comercial en la que me colgaban el teléfono 80 veces al día y semanas enteras que no conseguía hacer ni una sola venta. En definitiva, desmoralizador. Pero aguanté. Tenía claro que uno tiene que empezar en algún sitio.

Mi querida Marta, busca un trabajo que, aunque no sea el de tus sueños, sea lo suficientemente bueno como para dar el primer paso. La realidad es que en esta vida uno trabaja en lo que puede hasta que, con tiempo y esfuerzo, es lo suficientemente bueno como para trabajar en lo que quiere. Evidentemente, cuando tienes grandes sueños pero te encuentras que tu realidad es vender publicidad por teléfono, mantener la seguridad en uno mismo es un reto. Siempre te encuentras algún “amigo” que, con cara de satisfacción, te recuerda “ves, ya te lo dije, eres demasiado ambiciosa, ¡confórmate con Lugo y trabajar para tu padre que ya es bastante!”.

A lo largo de la vida uno se encuentra mucha gente así en el camino, personas que tienen miedo a salir de su zona de confort, de arriesgarse. Por eso no quieren que otros ni siquiera lo intenten, les recuerda que ellos no han tenido el valor. Es gente con la que hay que tener cuidado porque pueden acabar con tus sueños antes incluso de que empieces. Es importante entender que aquello que los demás opinen de uno no es tu problema. Habla más de la manera que tiene esa persona de ver la vida, de sus valores, de sus creencias, que de uno mismo. La vida que tenemos es, en parte, el resultado de las decisiones que tomamos y las que dejamos que otros tomen por nosotros. Como las consecuencias de esas decisiones las vas a pagar tú, ¡Decide tú!. Es tu vida, es tu tiempo.

Desafortunadamente, Marta va a buscar trabajo en circunstancias adversas, tras una pandemia con graves consecuencias económicas y sociales. No caigamos en el desánimo, los retos nos ayudan a conocernos, a descubrir nuestra capacidad de lucha y resistencia.

Siempre hay, y habrá, dificultades a superar. Es verdad que cuando estás en medio de esas dificultades, de esos fracasos, es duro. Pero esto también pasará y tú prevalecerás. Cómo decía Churchill, “El éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo”. Hay que ser consciente de que el reto no es solo llegar a la meta, es mantenerse en ella. Y cuanto más arriba estás, más difícil es. Por ello es importante conservar ese espíritu de superación, de lucha, de no bajar la guardia, ni dejarse vencer por los problemas.

A mi padre le gustaba contar que empezó en el mundo lácteo por una casualidad de la leche, y cómo lo que fue su primer fracaso empresarial, resultó ser el inicio de su mayor éxito, el Grupo Lácteo LENCE. En realidad, su éxito no fue fruto de la casualidad, sino de vivir ese espíritu de superación que le caracterizaba y hoy es parte de nuestro ADN. Somos una empresa mediana en una industria de grandes, donde día a día tenemos que competir con multinacionales. Pero, estamos convencidos de que esta vida hay que vivirla así, luchando por desarrollar ese potencial y esa identidad propia y única.

Como empresa, nuestra prioridad es alimentar ese espíritu de superación a través de productos saludables, de calidad, sostenibles y a un precio asequible. Estamos aquí, no solo para vender leche, sino también para inspirarte a ser mejor, a seguir luchando por tus sueños. Es la imagen de nuestra marca más icónica, Río. El cántaro caído representa un fracaso, pero al mismo tiempo el amanecer y las flores que se alimentan de ese río de leche. El mensaje es que cada amanecer es una nueva oportunidad para alimentar tus sueños y hacerlos florecer.

Mi querida Marta, si solo te quedas con una cosa de nuestra conversación hoy, que sea esta: ¡Cada amanecer, es una nueva oportunidad!