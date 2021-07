Caminos para toda Galicia

Después de once años de espera (el calendario manda), nadie podía imaginar un escenario como el actual para el Xacobeo 2021. Referente internacional que convirtió a Santiago en epicentro de espiritualidad durante siglos, los efectos del año jubilar sobre la economía territorial están fuera de toda duda. Como lo estaban las expectativas de autoridades, economistas, empresarios, turistas, peregrinos...

¿Quién podía aventurar que una pandemia paralizaría planes, proyecciones, presente y futuro? Pero ha ocurrido, y a estas alturas es inevitable hablar de una época precovid y una época poscovid, como punto de inflexión para un cambio que, querámoslo o no, está afectando a nuestras vidas. Nos hemos cansado de leer y escuchar que estos meses (estos largos meses) han acelerado la transformación digital en las empresas y en nuestras vidas privadas, al tiempo que han despertado una mayor conciencia ecológica que debe conducirnos hacia una economía sostenible. Buena parte de los fondos europeos ‘Next Generation’ tiene, como indiscutibles, esos objetivos.

No queda otra más que subirse al tren de la digitalización, si bien con todas las precauciones debidas en cuestión de ciberseguridad y de hiperconectividad. Sin embargo, las relaciones humanas son mucho más que eso. Lo saben bien quienes hacen el Camino, que ha revitalizado la economía de las zonas por donde pasa y ha fomentado el conocer otras culturas, algunas muy lejanas y distintas a la propia.

Caminar, viajar, salir del entorno habitual, ha sido seguramente uno de los deseos, de las costumbres más añoradas durante estos meses de parálisis. De ahí que previsiblemente vayan a ser el turismo y la hostelería dos de las actividades (¡ojalá no me equivoque!) que inicien más pronto que tarde una recuperación rápida. No hace falta incidir en que son también dos de los sectores que más han sufrido en esta pandemia y en que posiblemente un porcentaje (por mínimo que sea, será importante porque en ellos concentraron sus ilusiones muchos pequeños emprendedores) de estos negocios no sobreviva. Injustamente.

Estamos ante un sector mayoritariamente compuesto por autónomos y microempresas. Nos equivocaríamos si nos ciñéramos al reducido tamaño de estos negocios para considerarlo una cuestión menor: representa más del 10 % del PIB gallego y el 11 % del empleo. Pero quizás más importante que esto sea el hecho que mencionaba más arriba: la vitalidad que da a aquellas zonas debidamente promocionadas, en esa Galicia diseminada y en riesgo de despoblación. El Camino es un ejemplo, que, debidamente ajustado, podría ser replicado en otras que poseen atractivos todavía poco conocidos.

En absoluto se busca la masificación, perjudicial para el entorno y para los propios negocios, que ven mermada la calidad de su servicio por urgencias e impaciencias. Cierto que en buena medida es inevitable, por la coincidencia vacacional en verano y (¡todavía!) por las condiciones climatológicas. Pero hay que intentar la desestacionalización. Miles de coreanos llegan a Santiago después de recorrer cientos de kilómetros del Camino. Te cruzas con ellos en cualquier época del año, nieve, llueva o bajo un sol plomizo. En su mayoría estudiantes, la experiencia del Camino supone un plus para su formación universitaria. ¿Cómo descubrieron Galicia? Un best-seller y varios ‘realities’ fueron la causa inicial, a la que se sumaron después Internet y las redes sociales.

No hay solo un Camino. Galicia tiene ante sí un mundo de posibilidades, de recursos, de caminos, que ofrecer a todo tipo de turistas y visitantes. Aprovechemos, pues, la oportunidad que este Xacobeo 21-22 nos brinda.