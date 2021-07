Dous montes, dúas raíñas

O día 25, o día de Galicia, é tamén o día da festividade do apóstolo Santiago, que tantas resonancias ten na historia e na cultura do país. Estamos afeitos a investigacións históricas e arqueolóxicas, deixando aparte as cuestións de fe, que tentan establecer os feitos que se moven arredor do culto de Santiago neste lugar do mundo. Tamén nos afixemos a oír falar do Códice Calixtino, por razóns xa menos agradables. É precisamente nesta obra onde aparece unha figura asociada ao relato da chegada do apóstolo a Santiago, que acabou conectando con outras figuras femininas da tradición popular galega que seguramente xa estaban presentes no momento da cristalización do relato canónico. Falo de Lupa.

Vanme permitir que antes de seguir faga unha referencia personal. Xa desde pequena oía falar da raíña Lupa. Nacín ao pé do monte Pindo, e as conversas estaban salpicadas de referencias ao “castillo” de Lupa, ao seu tesouro, a que dende a Moa, onde está enterrada con sete millóns en ouro aos pés e outros tantos na cabeceira, se vía Santiago... E por cousas do destino, acabéi atopando a figura da raíña Lupa do Pico Sacro, nunha parte da miña tese de doutoramento feita en Santiago, pechando o círculo dalgunha maneira. Aquí aparecen xa os dous montes do título, tan singulares, tan chamativos, tan cargados simbolicamente.

Pero ¿son a mesma Lupa? As versións da traslación do corpo de Santiago ligadas con Compostela introducen a presencia dunha muller poderosa, chamada segundo as versións Lupa, Luparia ou Luporia. Esta muller, rica e cruel, vivía no Castro Lupario, na ruta entre Padrón e Santiago; o seu nome foise asentando definitivamente como Lupa, e a súa condición acabou sendo a de raíña. Era a dona dos touros salvaxes que ofreceu malevolamente aos discípulos de Santiago para levar o corpo, que se convertiron en mansos bois, milagre que provocou a súa conversión.

O episodio é moi coñecido, e acabou integrado na tradición popular arredor do Pico Sacro, onde a raíña Lupa adquiriu as características que a relacionan coas figuras míticas máis sinaladas da cultura tradicional galega: as mouras. Igual que as mouras, vive nas covas do Pico, posúe inmensos tesouros e pode transformarse en serpe.

Pero ¿que fai a raíña Lupa no monte Pindo? Non existe unha tradición erudita que relacione o Pindo cos episodios da traslación, aparte da posibilidade de que por alí pasara unha vía que levase aos peregrinos de Santiago a Fisterra, como plantexa o profesor Fernando López Alsina. Pero no Pindo sí que aparece a figura de Santiago revestida cos atributos que a tradición popular asigna a moitos outros santos: o cabalo de Santiago deixou as pegadas das súas ferraduras nas pedras cando o santo foi ata alí precisamente a expulsar aos mouros, aos mouros míticos, aos que gardan tesouros, gobernados por Lupa.

Temos entonces nestes dous lugares tan sinalados un exemplo da mistura que se produciu entre unha tradición erudita e unha tradición popular. Se ben o nome da raíña procede desa tradición erudita, o seu carácter é sen dúbida o dunha moura encantada. Respecto a como acabaron por fundirse esas tradicións neses lugares, só podemos formular hipóteses. O Pico Sacro é un lugar moi chamativo, con pegadas de actividade humana que non sería difícil facer pasar por pagás; por outro lado, tamén existe a posibilidade de que parte do relato da traslación se sitúe no Pico Sacro como medio para lograr ou ben a cristianización do lugar, ou ben para reaproveitar ou adaptar unha figura mítica ou unha tradición local non cristiás. Logo, a cultura popular realizaría o movemento inverso: as mouras, personaxes habituais en castros, fontes e covas, posuidoras de inmensos tesouros, asimilarían a figura de Lupa.

O caso do monte Pindo é máis complexo, posto que alí non existe rastro de tradición erudita. Nen sequera frei Martín Sarmiento fai alusión a ela cando fala do Pindo no Viaje a Galicia de 1745. Así que tal vez o nome de Lupa sexa un engadido posterior a relatos de mouras, que se recollen en diferentes lugares do monte. A creación por parte dos campesinos de Galicia das súas propias tradición lexendarias fixo que se formase unha tradición tan rica como a da literatura “culta”, moi diferente a ela sen embargo, vencellada non tanto ao prestixio ou a riqueza dos grandes templos como ás preguntas clave para comprender o sentido da vida, dunha maneira máis modesta, pero non menos viva.