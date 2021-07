La economía de Galicia y de España en 2021-2025 y retos europeos e internacionales

En este nuevo encuentro con los lectores de El Correo Gallego destacaré algunas de las actividades de investigación económica que hemos realizado en el último año, referidas a Galicia y España (Informes Hispalink-Galicia), Europa, América Latina y desarrollo mundial (Informes EEDI: Estudios Económicos de Desarrollo Internacional). Las lectoras y lectores interesados en estos temas pueden encontrar mucha información seleccionada en los Blogs de divulgación económica en mi página Web.

Galicia y España: El siguiente gráfico muestra la evolución del Empleo No Agrario, en miles de personas con datos trimestrales, de Galicia (en la escala de la izquierda y línea color azul) y de España (en la escala de la derecha y línea color rojo), desde el 1º trimestre de 2001 al 1º trimestre de 2021. Observamos que el máximo se dio en el año 2007, con casi 1100 miles de ocupados en Galicia y en torno a 19400 miles de ocupados en España.

Gráfico. Empleo No Agrario (miles de personas): 2001-t1 a 2021-t1

Fuente: Elaborado por MC Guisán, con datos del INE: https://hispalinkgalicia.blogspot.com

Empleo en Galicia, 2001-2021 : La pandemia iniciada en el año 2020, a pesar de su gravedad desde el punto de vista sanitario, no ha tenido un efecto negativo tan importante sobre la economía como la crisis financiera y económica del período 2008-2013, la cual provocó un descenso importante de la producción industrial y del empleo no agrario, tanto en Galicia como en el conjunto de España. La recuperación del período 2013-2019 fue importante pero no suficiente para alcanzar el nivel del año 2007. En el 1º trimestre de 2021, el empleo agrario de Galicia se sitúa en torno a su valor esperado con 66 mil empleos, el empleo no agrario en 993 mil y el empleo total de Galicia en torno a 1059 miles de empleos. Estos valores son también menores que los de 2019, pues entonces se alcanzaron, en miles de empleos: 69 en Agricultura, 1040 en Sectores No Agrarios y 1109 e el Empleo Total.

Objetivos de empleo y renta en 2021-2025 : Un objetivo importante es incrementar el empleo no agrario de Galicia, pasando de 993 mil del 1º trimestre de 2021 a 1100 miles en 2025, lo que supone un incremento de 107 mil empleos no agrarios y recuperar el nivel del año 2008. Otro objetivo, para Galicia y para el conjunto de España, consistiría en aumentar el salario real y la renta real por habitante, superando los descensos y estancamientos del período 2007-2020. Aumentar la renta real por habitante, sin efectos de destrucción de empleo requiere un buen asesoramiento y una buena política económica. La industria y el turismo son dos actividades fundamentales para desarrollar los sectores de construcción y servicios y se les debe prestar mucha atención.

El máximo del indicador IPI15 (Índice de Producción Industrial, con base 100 en el año 2015), se alcanzó en el año 2007 con un valor de 140 en el caso de Galicia y de 134 en el conjunto de España. En el año 2021, la media de los 5 primeros meses es de 104 en el caso de Galicia y de 103 en España. Es por lo tanto importante superar los obstáculos que impiden volver a los niveles de 2007 y superarlos. El turismo en Galicia, en busca de naturaleza, gastronomía y cultura se recuperará con medidas que ofrezcan seguridad sanitaria.